Cezayirli siyaset bilimci: BM’nin köle ticareti kararı neo‑sömürgeciliğe karşı kazanılmış bir zafer
Cezayirli uluslararası ilişkiler uzmanı İzzeddin Numeiri, BM Genel Kurulu'nun transatlantik köle ticaretini 'insanlığa karşı suç' olarak tanıyan kararını... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T18:06+0300
Cezayirli siyaset bilimci ve Cezayir’in Skikda Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi İzzeddin Numeiri, BM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve transatlantik köle ticaretini "insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri" olarak resmen tanıyan karar tasarısını Sputnik'e değerlendirdi. Numeiri, kararın neo‑sömürgeciliğe karşı önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.Numeiri, tasarının gördüğü geniş desteğe de dikkat çekerek, şunları ifade etti:BM Genel Kurulu, perşembe günü yapılan oylamada transatlantik köle ticaretinin "insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri" olarak tanınmasına ilişkin kararı kabul etti. Karar tasarısına 123 ülke “evet” oyu verirken, ABD, İsrail ve Arjantin “hayır” oyu kullandı. Tasarıya Afrika Grubu adına hareket eden Gana öncülük etti.
Cezayirli uluslararası ilişkiler uzmanı İzzeddin Numeiri, BM Genel Kurulu’nun transatlantik köle ticaretini 'insanlığa karşı suç' olarak tanıyan kararını, “halkların haklarını ihlal eden neo‑sömürgeci uygulamalara karşı kazanılmış bir zafer” olarak değerlendirdi.
Cezayirli siyaset bilimci ve Cezayir’in Skikda Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi İzzeddin Numeiri, BM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve transatlantik köle ticaretini "insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri" olarak resmen tanıyan karar tasarısını Sputnik'e değerlendirdi. Numeiri, kararın neo‑sömürgeciliğe karşı önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
Bu, halkların haklarını ihlal etmek ve zenginliklerini yağmalamak için benzer uygulamaları kullanan neo‑sömürgeciliğe karşı kazanılmış bir zaferdir.
Numeiri, tasarının gördüğü geniş desteğe de dikkat çekerek, şunları ifade etti:
Özellikle, Afrika Grubu adına Gana tarafından sunulan bu inisiyatifin, Rusya ve Çin gibi büyük güçler de dahil olmak üzere 100’ün üzerinde devletin desteğini almış olması son derece önemli.
BM Genel Kurulu, perşembe günü yapılan oylamada transatlantik köle ticaretinin "insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri" olarak tanınmasına ilişkin kararı kabul etti. Karar tasarısına 123 ülke “evet” oyu verirken, ABD, İsrail ve Arjantin “hayır” oyu kullandı. Tasarıya Afrika Grubu adına hareket eden Gana öncülük etti.