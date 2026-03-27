https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/bir-ailenin-bitmeyen-arayisi-1974teki-cinayet-52-yil-sonra-aydinlatildi-1104547282.html

Bir ailenin bitmeyen arayışı: 1974’teki cinayet 52 yıl sonra aydınlatıldı

ABD'de 1974 yılında öldürülen Barbara Waldman'ın cinayeti, çocuklarının yıllar süren ısrarı ve gelişen DNA teknolojileri sayesinde 52 yıl sonra aydınlatıldı...

2026-03-27T10:07+0300

yaşam

fbi

dna

faili meçhul cinayet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104547090_233:0:2663:1367_1920x0_80_0_0_aeb3cd2578213a605f57a6e5a74f3555.png

ABD’de 1974 yılında evinde öldürülen Barbara Waldman’ın cinayeti, aradan geçen 52 yılın ardından çözüldü. Yıllarca 'faili meçhul' olarak kalan cinayet, çocuklarının kararlı çabaları ve yeni DNA teknikleri sayesinde aydınlatıldı.Barbara Waldman, 11 Ocak 1974’te New York Long Island’daki evinde öldürülmüştü. O sırada henüz 7, 6 ve 5 yaşlarında olan üç çocuğu, annelerinin ölümünün ardından uzun süre ne yaşandığını öğrenemedi. Cinayeti bulan kişi ise o dönem 5 yaşında olan en küçük çocuk Eric oldu.Şüphelinin DNA profili çıkarıldıPolis, olay yerinde elde edilen sınırlı ipuçlarıyla bir şüpheliye ulaşamayınca dosya yıllarca kapalı kaldı. Ancak aile, yıllar boyunca gerçeği öğrenme çabasından vazgeçmedi.2000’li yıllarda DNA teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte soruşturma yeniden gündeme geldi. 2022 yılında bir seri katilin itiraflarının ardından dosya yeniden açıldı ve olay yerinden elde edilen delillerden tam DNA profili çıkarıldı.Soruşturmanın ilerlemesi için FBI da sürece dahil edildi ve 'genetik soy ağacı' yöntemi kullanılarak şüpheliye ulaşılmaya çalışıldı. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra yapılan analizlerde, DNA’nın o dönemde aynı mahallede yaşayan Thomas Generazio ile eşleştiği belirlendi. Generazio’nun 2004 yılında hayatını kaybettiği açıklandı.Kızı kendi soruşturmasını yürüttü, cinayetin faili bulunduAncak yetkililer, DNA eşleşmesinin tek başına yeterli olmadığını belirterek ek kanıtlar üzerinde çalıştı. Bu süreçte Marla Waldman Conn da kendi araştırmasını yürüttü. Eski kayıtları inceleyen, tanıklarla konuşan ve şüphelinin ailesine ulaşan Marla, elde ettiği fotoğraflarla polis çizimiyle benzerlik kurarak soruşturmaya katkı sağladı.Polis, DNA verileri, görseller, tanık ifadeleri ve yapılan görüşmelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Thomas Generazio’nun cinayetin faili olduğunu açıkladı ve dosya kapatıldı.Aile üyeleri, gerçeğe ulaşmanın kayıplarını geri getirmediğini ancak yıllardır süren belirsizliğin sona erdiğini ifade etti.Marla Waldman Conn, yaşadıkları sürecin diğer ailelere de umut olmasını istediğini belirterek, “Her cinayetin bir cevabı vardır. Birileri mutlaka bir şey biliyor” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/sosyal-medya-fenomeni-kubra-karaaslanin-olumuyle-ilgili-sorusturma-baslatildi-1104526770.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

