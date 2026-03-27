2008 sonrası çalışanların emekliliği: SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı

“2008 sonrası işe girenlerle ilgili bir durum var. 1 Mayıs 2008 ve 1 Ekim 2008. İkisi değişen bir mevzuat olduğu için değinmek istiyorum. Maaş düzenlemesi ve özellikle memurlarla alakalı bazı görüşmeler var. 2008’de giren yani yaklaşık 18 yıldır çalışan biri borçlanma yapmadığı farz edilirse 7 bin 200’lere yaklaşıyor. Zaten çoğu 1 Mayıs 2008 tarihi itibariyle yani o gün ve sonrası işe girenlerde kıdem tazminatı alırken hizmet yılı diye bir şey olmadığı için en azından 4 bin 600 günü doldurup kıdem alabiliyorlar. Kıdem tazminatını özellikle çok fazla ve kolay aldıkları için hemen emekli olurum diye bir kanı oluşmaya başladı. Ancak öyle değil. 1 Mayıs’tan sonra kademeli olarak prim gününü doldurduğunuz yıla göre yaşınız artsa bile belli stabiliteler var, diğer yıllara göre değil. Kritik bazı sorunlar var burada. Bazen sosyal medyada bu konularla ilgili doğru olmayan abartılı bazı ibareler yer alıyor. Onlarla ilgili ise etkileşim almamaları için yorum yapmıyorum.”