YSK'da seçim süreci başladı: Yargıtay kontenjanından seçilen üye belli oldu

Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Üyesi Mehmet Arı seçildi. 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T17:11+0300

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen ilk isim Mehmet Arı oldu.YSK Başkanı Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin ocak ayında dolması nedeniyle, Yargıtay ve Danıştay'da seçim süreci başlatılmış, Danıştay kontenjanından YSK üyeliğine 3 kişi belirlenmişti.Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyenin belirlenmesi için de 19 Ocak'ta seçimlere başlanmıştı.Yargıtay Genel Kurulunca, bugün yapılan seçimde 169 oy alan Mehmet Arı, YSK üyeliğine seçildi.Yargıtay kontenjanından seçilecek diğer 2 üyenin belirlenmesi için seçim süreci devam edecek.Yeni üyeler belirlenene kadar eski üyeler görevdeYargıtay'dan seçilecek diğer üyelerin de belirlenmesinin ardından YSK'nin yeni üyeleri yemin ederek görevlerine başlayacak. Yeni adaylar seçilene kadar mevcut üyeler görevini sürdürecek.Yemin töreninin ardından, görev süresi devam eden üyeler ile yeni seçilen 6 üye arasında YSK başkanı seçimi yapılacak.Gizli oyla gerçekleştirilecek seçimde en fazla oy alan üye, YSK'nin yeni başkanı olacak.Yeni üyeler de başkan adayı olabilecek.

