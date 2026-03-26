Pentagon: ABD, nükleer denemeleri yeniden başlatma kapasitesine sahip olmalı
ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Amiral Richard Correll, Washington'un gerekirse nükleer denemeleri yeniden başlatma kapasitesine sahip olması gerektiğini ve... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD Stratejik Komutanlığı Başkanı Amiral Richard Correll, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi’ndeki oturumda yaptığı konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri’nin nükleer denemeleri yeniden başlatma imkanına sahip olması gerektiğini ifade etti.ABD Başkanı Donald Trump, 2025 yılının sonbaharında yaptığı bir açıklamada, Washington’un nükleer denemeleri yeniden başlatacağını duyurmuştu. Amerikan yönetimi, bu kararın Rusya ve Çin’in eylemlerine yanıt olarak alındığını öne sürse de, bu iddiasını somut kanıtlarla desteklemiyor.
ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Amiral Richard Correll, Washington’un gerekirse nükleer denemeleri yeniden başlatma kapasitesine sahip olması gerektiğini ve aynı zamanda diğer ülkeleri bu tür denemelerden caydırmayı hedeflediklerini belirtti.
ABD Stratejik Komutanlığı Başkanı Amiral Richard Correll, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi’ndeki oturumda yaptığı konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri’nin nükleer denemeleri yeniden başlatma imkanına sahip olması gerektiğini ifade etti.
Eğer gerekirse bir tür nükleer denemeleri yeniden başlatabilecek durumda olmayı ve bu kapasiteye sahip olmayı istediğimizi söyleyebilirim. Ayrıca diğer ülkeleri de nükleer denemeleri yeniden başlatmaktan veya herhangi bir tür nükleer deneme yapmaktan caydırmayı amaçlıyoruz.
ABD Başkanı Donald Trump, 2025 yılının sonbaharında yaptığı bir açıklamada, Washington’un nükleer denemeleri yeniden başlatacağını duyurmuştu. Amerikan yönetimi, bu kararın Rusya ve Çin’in eylemlerine yanıt olarak alındığını öne sürse de, bu iddiasını somut kanıtlarla desteklemiyor.
