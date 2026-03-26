MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi

MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi

Sputnik Türkiye

MSB tarafından yapılan açıklamada Bağdat'ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliye edildiği belirtildi. 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T12:08+0300

2026-03-26T12:08+0300

2026-03-26T12:30+0300

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO makamları tarafından bölgemizde son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, 'NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir." denildi. Açıklamada, "NATO tarafından yürütülen çekilme planı kapsamında Müttefik ülke personelinin tahliye faaliyetlerine de ülkemiz tarafından destek sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına yönelik açıklamalarda bulunuldu.Türk komutan görevlendirilmiş milli çekirdek kadrolara gerekli atamalar yapılmıştırKurulması planlanan NATO Karargahı'yla ilgili soruları da yanıtlayan Bakanlık kaynakları şunları dile getirdi: "Bakanlığımız tarafından, 2023'te NATO Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında bir Kolordu Karargahı kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması emredilmiş ve bu niyetimiz 2024'te NATO'ya beyan edilmiştir. Bu kapsamda, bir Türk general komutasında kurulması planlanan karargahın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 6'ncı Kolordu Komutanlığı görevlendirilmiş, milli çekirdek kadrolara gerekli atamalar yapılmıştır. Karargahın çok uluslu bir yapıya dönüştürülmesine yönelik çalışmalar NATO makamlarıyla koordineli şekilde sürdürülmekte olup, NATO prosedürleri henüz tamamlanmadığından onay süreci devam etmektedir. Karargahın onaylanmış bir logosu da bulunmamaktadır. Bahse konu Kolordu Karargahının görevi, bölgesel planlar kapsamında, kendisine tahsis edilecek kuvvetlerin entegrasyonunu sağlayarak sorumluluk sahasında caydırıcılık ve savunma faaliyetlerini desteklemektir. Öte yandan, tehdit değerlendirmesi kapsamında hazırlanan NATO Güneydoğu Bölgesel Planı Müttefiklerce daha önceden onaylandığından, kurulması planlanan söz konusu Çok Uluslu Kolordu Karargahının bölgemizde meydana gelen son gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır."Eurofighter uçaklarıyla ilgili soruları da yanıtladıEurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki kapsamındaki sorular üzerine, 20 uçağın yanı sıra, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin 2025 yılı ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından imzalandığı hatırlatıldı.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey tarafından dün Londra'da Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin de imzalandığı belirtilen açıklamada, "Sözleşme, pilot ve öğretmen pilot, uçak bakım teknisyeni, elektronik harp ve sistem yöneticisi eğitimleri ile yedek parça, simülatörler, test ekipmanları ve yer destek cihazlarını kapsamaktadır. Üretici firma tarafından ayrıca, uçakların hizmete girmesinden itibaren ilk üç yıllık süre boyunca teknik destek hizmetleri sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

türki̇ye

bağdat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), bağdat