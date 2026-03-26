Meteoroloji iki il için sarı kodlu yağış uyarısı verdi: Bugün hava nasıl?

26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T07:41+0300

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Mart hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Mardin ve Şanlıurfa için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Çanakkale – 17°C – Parçalı ve çok bulutluEdirne – 16°C – Parçalı bulutluİstanbul – 12°C – Parçalı ve çok bulutluKırklareli – 14°C – Parçalı bulutluEgeParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Afyonkarahisar – 13°C – Parçalı ve yer yer çok bulutluDenizli – 17°C – Parçalı bulutluİzmir – 17°C – Az bulutluManisa – 18°C – Parçalı ve az bulutluAkdenizParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Adana – 20°C – Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHatay – 16°C – Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMersin – 19°C – Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Ankara – 15°C – Parçalı ve çok bulutluÇankırı – 14°C – Parçalı ve çok bulutluEskişehir – 17°C – Parçalı ve çok bulutluKonya – 12°C – Parçalı ve çok bulutluBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Bolu – 14°C – Parçalı ve çok bulutluDüzce – 14°C – Parçalı ve çok bulutluKastamonu – 15°C – Parçalı ve çok bulutluZonguldak – 10°C – Parçalı ve çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Amasya – 13°C – Parçalı ve çok bulutluSamsun – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıTokat – 13°C – Parçalı ve çok bulutluTrabzon – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin doğusunun yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Erzurum – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKars – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlıMalatya – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıVan – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıGüneydoğu AnadoluÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır – 15°C – Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıGaziantep – 13°C – Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıSiirt – 14°C – Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıŞanlıurfa – 15°C – Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

