Meteoroloji iki il için sarı kodlu yağış uyarısı verdi: Bugün hava nasıl?
© AA / Hamza Önder Kuloğlu
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri yağışlı. Mardin ve Şanlıurfa için sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Akşam saatlerinde yağış yerini bulutlara bırakacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Mart hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yağışlı geçecek.
Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Mardin ve Şanlıurfa için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Çanakkale – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
Edirne – 16°C – Parçalı bulutlu
İstanbul – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli – 14°C – Parçalı bulutlu
Ege
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Afyonkarahisar – 13°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Denizli – 17°C – Parçalı bulutlu
İzmir – 17°C – Az bulutlu
Manisa – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana – 20°C – Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay – 16°C – Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Mersin – 19°C – Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Ankara – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çankırı – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Bolu – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Düzce – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kastamonu – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Amasya – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Tokat – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin doğusunun yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Kars – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı
Malatya – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Van – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır – 15°C – Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Gaziantep – 13°C – Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt – 14°C – Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa – 15°C – Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
