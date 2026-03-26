İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
İBB yolsuzluk davasında duruşmada görüntü çeken kişi tutuklandı
İBB yolsuzluk davasında duruşmada görüntü çeken kişi tutuklandı
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının duruşmasına sahte basın kartıyla giren ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T16:04+0300
2026-03-26T16:04+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
duruşma
marmara ceza i̇nfaz kurumu
fotoğraf
Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu salonda görülen İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının duruşmasına salon içerisinde görüntü çeken ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan E.Y.T isimli bir kişi tutuklandı. Özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alındıİstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu salonda dün görülen duruşmada, duruşma salonu içerisinde jandarma personelinin görüneceği şekilde fotoğraf çekimi yaptığı ve gerçeğe aykırı olduğu değerlendirilen basın kartı kullandığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan E.Y.T, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına getirildi.Savcılıkta ifadesi sonrasında şüpheli, "resmi belgede sahtecilik" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştığı aktarıldıSavcılığın sevk yazısında, şüphelinin üzerinde kendisi adına düzenlenmiş sahte basın kartıyla duruşmaya girdiği ve burada çektiği resimleri aynı gün kendisine ait Instagram hesabından paylaştığı aktarıldı.Yazıda, şüphelinin söz konusu kartı alabilecek kişilerden olmadığı, jandarmaya ibraz ettiği kartın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenmediği, bu şekilde basın kartı sahibi olmadan sahte basın kartı ve cep telefonuyla duruşmaya katıldığı ve salondan kamu görevlilerinin de içinde bulunduğu fotoğraflar çekerek sosyal medyası üzerinden yayımladığının tespit edildiği kaydedildi. Hakimlikçe, şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, duruşma, marmara ceza i̇nfaz kurumu, fotoğraf
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, duruşma, marmara ceza i̇nfaz kurumu, fotoğraf

İBB yolsuzluk davasında duruşmada görüntü çeken kişi tutuklandı

16:04 26.03.2026
© AA / İrem DemirMarmara Ceza İnfaz Kurumu
Marmara Ceza İnfaz Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2026
© AA / İrem Demir
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının duruşmasına sahte basın kartıyla giren ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu salonda görülen İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının duruşmasına salon içerisinde görüntü çeken ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan E.Y.T isimli bir kişi tutuklandı.

Özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alındı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu salonda dün görülen duruşmada, duruşma salonu içerisinde jandarma personelinin görüneceği şekilde fotoğraf çekimi yaptığı ve gerçeğe aykırı olduğu değerlendirilen basın kartı kullandığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan E.Y.T, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına getirildi.
Savcılıkta ifadesi sonrasında şüpheli, "resmi belgede sahtecilik" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştığı aktarıldı

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin üzerinde kendisi adına düzenlenmiş sahte basın kartıyla duruşmaya girdiği ve burada çektiği resimleri aynı gün kendisine ait Instagram hesabından paylaştığı aktarıldı.
Yazıda, şüphelinin söz konusu kartı alabilecek kişilerden olmadığı, jandarmaya ibraz ettiği kartın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenmediği, bu şekilde basın kartı sahibi olmadan sahte basın kartı ve cep telefonuyla duruşmaya katıldığı ve salondan kamu görevlilerinin de içinde bulunduğu fotoğraflar çekerek sosyal medyası üzerinden yayımladığının tespit edildiği kaydedildi. Hakimlikçe, şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
İBB yolsuzluk davasında 10. duruşma: Mehmet Murat Çalık ilk kez hakim karşısında
