İBB yolsuzluk davasında duruşmada görüntü çeken kişi tutuklandı

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının duruşmasına sahte basın kartıyla giren ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla... 26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T16:04+0300

Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu salonda görülen İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının duruşmasına salon içerisinde görüntü çeken ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan E.Y.T isimli bir kişi tutuklandı. Özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alındıİstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu salonda dün görülen duruşmada, duruşma salonu içerisinde jandarma personelinin görüneceği şekilde fotoğraf çekimi yaptığı ve gerçeğe aykırı olduğu değerlendirilen basın kartı kullandığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan E.Y.T, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına getirildi.Savcılıkta ifadesi sonrasında şüpheli, "resmi belgede sahtecilik" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştığı aktarıldıSavcılığın sevk yazısında, şüphelinin üzerinde kendisi adına düzenlenmiş sahte basın kartıyla duruşmaya girdiği ve burada çektiği resimleri aynı gün kendisine ait Instagram hesabından paylaştığı aktarıldı.Yazıda, şüphelinin söz konusu kartı alabilecek kişilerden olmadığı, jandarmaya ibraz ettiği kartın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenmediği, bu şekilde basın kartı sahibi olmadan sahte basın kartı ve cep telefonuyla duruşmaya katıldığı ve salondan kamu görevlilerinin de içinde bulunduğu fotoğraflar çekerek sosyal medyası üzerinden yayımladığının tespit edildiği kaydedildi. Hakimlikçe, şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

