Gençlerin istihdamına ücret ve prim desteği geliyor: İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak
AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifiyle İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasında 18-25 yaş arası gençlerin işe alımlarında ücret ve prim desteği saglanacak. 26.03.2026, Sputnik Türkiye
Gençlerin istihdamına ücret ve prim desteği geliyor: İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak

14:57 26.03.2026 (güncellendi: 15:00 26.03.2026)
AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifiyle İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasında 18-25 yaş arası gençlerin işe alımlarında ücret ve prim desteği saglanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Genç İstihdam Hamlesi" kapsamındaki "İşe İlk Adım Programı"na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin hazırlıklarında sona geldi. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı ve TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifiyle, İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından 18-25 yaş arası gençlerin işe alımlarında İşsizlik Fonu'ndan karşılanmak üzere ücret ve prim desteği sağlanacak.

18-25 yaş arası gençlerin işe alımlarında ücret ve prim desteği sağlanacak

Yakın zamanda TBMM'ye sunulması planlanan kanun teklifine göre, "İşe İlk Adım Programı" çerçevesinde İşsizlik Sigortası Kanunu'nda değişikliklere gidilerek, gençlerin erken yaşta işgücü piyasasına katılımının teşvik edilmesi, genç istihdamının artırılması, kayıtlı ve kalıcı istihdamın güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda, özel sektör işverenlerince, İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından 18-25 yaş arası gençlerin işe alımlarında İşsizlik Fonu'ndan karşılanmak üzere ücret ve prim desteği sağlanacak.

Gençlerde hangi şartlar aranıyor?

İstihdam edilecek gençlerde, İŞKUR kaydı bulunmak, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olmak, uzun vadeli sigorta kollarından 90 günden fazla sigortalılığı ve yüksek öğretim öğrencisi olmamak şartları aranacak. Yabancılar ve yurt dışında çalışanlar bundan faydalanamayacak.

Destek 18 aya kadar sürebilecek

Destekler, imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör iş yerleri için uygulanacak.
Ayrıca destek süresi, her sigortalı için asgari ücrete kadar ücret desteği ve asgari ücret üzerinden hesaplanan prim desteğinin tamamının karşılanması durumunda 6 aya kadar olacak. Bu süre, her sigortalı için asgari ücretin yarısını geçmemek üzere ücret desteği ve asgari ücret üzerinden hesaplanan prim desteğinin yarısının tamamının karşılanması durumunda ise 18 ay geçerli olacak.

Sigorta prim giderlerini İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenecek

Destek süresinin 6 ay tam ödeme olması durumunda işverenin işçiye ödeyeceği net asgari ücrete kadar olan tutarda işverene ödeme yapılacak. İşverenin, sigortalı için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta prim giderlerinin tamamı işveren adına Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenecek.
Destek süresinin 18 ay yarım ödeme şeklinde gerçekleşmesi durumunda da ​​​​​​​işverenin işçiye ödeyeceği ücretin net asgari ücretin yarısına kadar olan tutar kadar işverene ödeme yapılacak. İşverenin, sigortalı için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta prim giderlerinin yarısı, işveren adına SGK'ye İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
