Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye sözü dinlenen bir aktör konumuna taşınmıştır
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış politikada doğru bildiğini net biçimde tüm taraflara aktarabilen aktör bir ülke olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Türkiye’nin dış politikada doğru bildiğini net biçimde tüm taraflara aktarabilen bir ülke olduğunu kaydeden Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Türkiye’nin dış politikada doğru bildiğini net biçimde tüm taraflara aktarabilen bir ülke olduğunu kaydeden Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:
Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü ve dirayetli liderliğinde Türkiye; sözü dinlenen, ağırlığı hissedilen ve dengeleri etkileyen bir aktör konumuna taşınmıştır. Türkiye’nin dış politikası; günübirlik reflekslerle değil, milletimizin çıkarlarını merkeze alan bağımsız bir iradeyle, devlet aklıyla ve stratejik öngörüyle şekillenmektedir. Devlet yönetmenin sorumluluğuyla attığımız adımları görmezden gelmek, yaptığımız açıklamaları çarpıtmak, kötü niyetin ve milletimize karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayan sağduyusuz zihinlerin ürünüdür. Bölgemizdeki krizlere soğukkanlılıkla yaklaşıp barış ve istikrar için sorumluluk üstlenmekteyiz. Türkiye, doğru bildiğini her zaman net biçimde, tüm taraflara söyleyebilmiş bir ülkedir. Hakikatten kopuk ithamlar bugün olduğu gibi sadece söyleyeni yorar; samimiyetle gayret eden Türkiye’nin ortaya koyduğu çabayı gölgeleyemez.