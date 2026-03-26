Bakan Uraloğlu açıkladı: 7 ülkeye uçak seferleri 31 Mart'a kadar yapılmayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaşanan çatışmalar nedeniyle iptal edilen uçuşlara ilişkin açıklama yaparak 7 ülkeye 31 Mart'a kadar uçuş... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T16:13+0300
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaşanan çatışmalar nedeniyle iptal edilen uçuşlara ilişkin açıklama yaptı. Katıldığı bir programda konuşan Bakan Uraloğlu, 7 ülkeye 31 Mart'a kadar uçuşların sağlamayacağını söyledi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşların ise kontrollü olarak devam edeceğini dile getirdi. 31 Mart'a kadar uçuş sağlanmayacakBakan Uraloğlu şunları dile getirdi:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaşanan çatışmalar nedeniyle iptal edilen uçuşlara ilişkin açıklama yaparak 7 ülkeye 31 Mart'a kadar uçuş yapılmayacağını belirtti.
31 Mart'a kadar uçuş sağlanmayacak
Bakan Uraloğlu şunları dile getirdi:
"Suriye'nin Halep hariç tamamı; Irak, İran ve İsrail hava sahaları tamamen kapalı. Yine BAE kontrollü olarak; Katar, Kuveyt ve Bahreyn aynı şekilde kapalı durumdadır. Dört taşıyıcımızın aldıkları karar doğrultusunda ise 31 Mart'a kadar kapalı havalimanlarına uçuş sağlanmayacaktır."