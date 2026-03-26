İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel hakkında suç duyurusu ve 1 milyon liralık tazminat davası
Adalet Bakanı Gürlek, CHP Genel Başkanı Özel hakkında 'hakaret', 'iftira', 'özel belgede sahtecilik' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Gürlek ayrıca Özel'e... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
özgür özel, chp, cumhuriyet başsavcılığı, akın gürlek
Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel hakkında suç duyurusu ve 1 milyon liralık tazminat davası

00:40 26.03.2026 (güncellendi: 00:53 26.03.2026)
© Osmancan GürdoğanCHP Genel Başkanı Özel
CHP Genel Başkanı Özel - Sputnik Türkiye, 26.03.2026
Adalet Bakanı Gürlek, CHP Genel Başkanı Özel hakkında 'hakaret', 'iftira', 'özel belgede sahtecilik' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Gürlek ayrıca Özel'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Adalet Bakanı Gürlek'in avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusu dilekçesi iletildi. Dilekçede, Özel'in Gürlek'e yönelik 'sistematik karalama ve iftira kampanyası yürüttüğü', 'sahte belge kullanarak iftira attığı' belirtildi.
Dilekçede, Özgür Özel'in, Gürlek hakkında kamuoyunda algı oluşturmaya çalıştığı, belirli tarihlerde yaptığı açıklamalarla Gürlek'i hedef aldığı, Gürlek'in 'kişilik haklarına ağır saldırı' yapıldığı ifade edildi.
CHP lideri Özel'in daha önce de farklı tarihlerde aynı iddiaları dile getirdiğine işaret edilen dilekçede bu durumun 'süreklilik arz eden ve sistematik bir saldırı' niteliği taşıdığı kaydedildi.
Bakan Gürlek'in 'onlarca taşınmazı olduğu' ve 'bunların yasa dışı yollarla elde edildiği' iddialarının "tamamen asılsız, gerçeğe aykırı ve hayal ürünü" olduğu belirtilen dilekçede, Özel'in açıklamalarında kullandığı tapu görsellerinin 'kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla üretildiği' ve sahte olduğu aktarıldı.
Dilekçede, Özel'in 'hakaret', 'iftira', 'özel belgede sahtecilik' suçlarını işlediği belirtilerek, atılı suçlardan cezalandırılması istendi.
Bakan Gürlek ayrıca CHP Genel Başkanı Özel hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
