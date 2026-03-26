Ali Çağatay: İran, Dünya sigortacılık sisteminin köküne kibrit suyu ekebilir

‘’İran dün Pakistan, Rusya, Çin ve Türkiye gemilerine geçiş izni verdi. Şimdi bu dört ülkeyi yan yana saydığım zaman böyle tuhafınıza giden bir şey var mı? Mesela Türkiye'yi bu dördün içine niye kattı diye soruyorum. İran çok akıllı bir devlet aklına sahip. Dedi ki; Türkiye NATO üyesi. Dostça geçineyim. O bana saldırmadığı sürece ben ona dost gibi davranayım. Ona bazı avantajlar sunayım. Yoksa Türk gemilerinin oradan diğer ülkeler gibi geçiş iznine sahip olmasını gerektirecek tek bir eylemi yoktur. Ama İran devlet haklı bunu öngörüyor. Türkiye'yi istisnai bir ülke olarak oturtuyor. Bu dörtlünün arasına koyuyor. Diyor ki hem komşumuz hem NATO ülkesi. Herhangi bir şey olduğu zaman bütün NATO üstümüze çullanır. Türkiye ile iyi geçinmeliyiz. Türkiye ile iyi geçinmeye dayalı bir strateji.’’