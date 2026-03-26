6 Şubat'ın yeni gerçeği: Apartman sahibi enkazdan para kasası çıkardı

“Henüz hiç kimse yargılanmadı. Biz istiyoruz ki en ağır ceza verilsin. Bu binada 16 kişi yaşamını yitirdi. Ne müteahhit ne binanın sahibi kimse yanımızda bulunmadı. Ailemden 7 kişiyi kaybettim. Biz bu aileyi oluşturabilmek için nice senelerimizi verdik. Ama depremden sonra açıkta kaldık, anne yok baba yok kardeş yok. Enkazı tek başımıza kaldırmaya çalıştık. O geceyi yaşayan bilir. Ben dördüncü güne kadar annem ve yeğenimin sesini duyuyordum. Onlar donarak öldüler. Çıkardığımızda morarmışlardı. Kız kardeşimi kıyafetlerinden tanıdık. Diğer yeğenlerim altı aylık bebeklerdi. Abuzer Tuncay apartmanın sahibiydi en üst katta oturuyorlardı. Baktım onları aşağı indirmişler. O geceden sonra bir daha onları görmedik. Bu insanlar senin binanda öldü, biz on gün enkazın önündeydik. Ne enkaza ne taziyeye geldi. İki ay sonra enkaz kaldırılacağı zaman gittik. Abuzer Tuncay’ın oğlu enkazın önüne gelmiş, bodrum kata sakladıkları para kasalarının derdine düşmüştü. Ailemize ait bir eşya buluruz hatıra kalır diye beklerken onlar para kasalarını nasıl çıkarırım diyordu. Kepçenin bizim tarafa gelmesine izin vermediler. Üç tane para kasası çıkardılar bize sıra gelince kepçe zamanı kalmadığı için gitti. Enkaz başında o adamın güldüğünü görünce dedim ki ‘Tamam bu insanların vicdanı yok.’ Yarın davamız görülecek. Tek ümidimiz yarın. İnşallah adalet bizden yana olur”