6 Şubat'ın yeni gerçeği: Apartman sahibi enkazdan para kasası çıkardı
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, 6 Şubat'ta Adıyaman'da yıkılan Abuzer Tuncay Apartmanı'nda ailesini...
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 16 kişinin enkazında hayatını kaybettiği Abuzer Apartmanı'nın davası yarın görülecek. Apartmanda ailesini kaybeden deprem mağduru Zeynep Ergün, duruşma öncesi Yeri ve Zamanı'nda gazeteci Güçlü Özgan'ın konuğu oldu. Ergün, enkaza ailelerinden hatıra almaya gittiklerinde apartman sahibinin oğlunun enkazdan para kasalarını çıkartıp gittiğini söyledi.
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, 6 Şubat’ta Adıyaman’da yıkılan Abuzer Tuncay Apartmanı'nda ailesini kaybeden deprem mağduru Zeynep Ergün oldu.
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 16 kişinin enkazında hayatını kaybettiği Abuzer Apartmanı’nın davası yarın görülecek. Apartmanda ailesini kaybeden deprem mağduru Zeynep Ergün, duruşma öncesi Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu oldu. Ergün, enkaza ailelerinden hatıra almaya gittiklerinde apartman sahibinin oğlunun enkazdan para kasalarını çıkartıp gittiğini söyledi.
Ergün, yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Henüz hiç kimse yargılanmadı. Biz istiyoruz ki en ağır ceza verilsin. Bu binada 16 kişi yaşamını yitirdi. Ne müteahhit ne binanın sahibi kimse yanımızda bulunmadı. Ailemden 7 kişiyi kaybettim. Biz bu aileyi oluşturabilmek için nice senelerimizi verdik. Ama depremden sonra açıkta kaldık, anne yok baba yok kardeş yok. Enkazı tek başımıza kaldırmaya çalıştık. O geceyi yaşayan bilir. Ben dördüncü güne kadar annem ve yeğenimin sesini duyuyordum. Onlar donarak öldüler. Çıkardığımızda morarmışlardı. Kız kardeşimi kıyafetlerinden tanıdık. Diğer yeğenlerim altı aylık bebeklerdi. Abuzer Tuncay apartmanın sahibiydi en üst katta oturuyorlardı. Baktım onları aşağı indirmişler. O geceden sonra bir daha onları görmedik. Bu insanlar senin binanda öldü, biz on gün enkazın önündeydik. Ne enkaza ne taziyeye geldi. İki ay sonra enkaz kaldırılacağı zaman gittik. Abuzer Tuncay’ın oğlu enkazın önüne gelmiş, bodrum kata sakladıkları para kasalarının derdine düşmüştü. Ailemize ait bir eşya buluruz hatıra kalır diye beklerken onlar para kasalarını nasıl çıkarırım diyordu. Kepçenin bizim tarafa gelmesine izin vermediler. Üç tane para kasası çıkardılar bize sıra gelince kepçe zamanı kalmadığı için gitti. Enkaz başında o adamın güldüğünü görünce dedim ki ‘Tamam bu insanların vicdanı yok.’ Yarın davamız görülecek. Tek ümidimiz yarın. İnşallah adalet bizden yana olur”