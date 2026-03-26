Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/1-milyon-200-bin-liralik-altini-cope-attilar-tum-copu-tek-tek-aradilar--1104529445.html
1 milyon 200 bin liralık altını çöpe attılar: Tüm çöpü tek tek aradılar
1 milyon 200 bin liralık altını çöpe attılar: Tüm çöpü tek tek aradılar
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta 1 milyon 200 bin liralık altını yanlışlıkla çöpe attılar. Belediye ekipleri ve altının sahibinin bölgedeki tüm çöpü tek tek araması sonucunda... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T15:54+0300
2026-03-26T15:54+0300
türki̇ye
esenyurt
altın
çöp
çöp toplama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1a/1104529133_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_1c21a866de71b544efb0fca84e2e956d.jpg
İstanbul Esenyurt’ta yanlışlıkla çöpe atılan yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki 26 tam ve 2 yarım altın, atık tesisinde yapılan aramada bulunarak sahibine teslim edildi.Tüm çöpleri tek tek aradılarEsenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan Suriye uyruklu Faraj Mustafa, içinde altın bulunan bir paketin yanlışlıkla çöpe atıldığını fark etti.Durumu hemen Esenyurt Belediyesine bildiren Mustafa, zabıta ekipleriyle birlikte belediyenin atık toplama tesisine gitti. Harekete geçen belediye ekipleri, çöp kamyonlarından Silivri'ye gönderilmek üzere tıra yüklenen atıkları boşaltarak titiz bir arama çalışması yaptı.Kepçeler yardımıyla yapılan ayrıştırma işleminin ardından ekipler, Mustafa ile birlikte elle arama gerçekleştirdi. Yoğun çalışmalar sonucunda altınların bulunduğu paketin sarılı olduğu bez parçasına ulaşıldı. Paketin içinden yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde 26 tam altın ve 2 yarım altın çıktı.Sahibinin büyük mutluluğuZabıtanın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis tarafından yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından tutanak altına alınan altınlar, sahibine teslim edildi.Yaşadığı büyük panik sonrası altınlarına kavuşan Faraj Mustafa, belediye ve emniyet ekiplerine teşekkür ederek, "Zabıta ekipleriyle birlikte olay yerine geldik. Polisler de çok yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
türki̇ye
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1a/1104529133_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_7ba647aec218bbadff22616b6f001edf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
esenyurt, altın, çöp, çöp toplama
esenyurt, altın, çöp, çöp toplama

1 milyon 200 bin liralık altını çöpe attılar: Tüm çöpü tek tek aradılar

15:54 26.03.2026
© Esenyurt Belediyesi
çöpe atılan altınlar bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2026
© Esenyurt Belediyesi
Abone ol
Esenyurt'ta 1 milyon 200 bin liralık altını yanlışlıkla çöpe attılar. Belediye ekipleri ve altının sahibinin bölgedeki tüm çöpü tek tek araması sonucunda atılan altınlar bulundu.
İstanbul Esenyurt’ta yanlışlıkla çöpe atılan yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki 26 tam ve 2 yarım altın, atık tesisinde yapılan aramada bulunarak sahibine teslim edildi.

Tüm çöpleri tek tek aradılar

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan Suriye uyruklu Faraj Mustafa, içinde altın bulunan bir paketin yanlışlıkla çöpe atıldığını fark etti.
Durumu hemen Esenyurt Belediyesine bildiren Mustafa, zabıta ekipleriyle birlikte belediyenin atık toplama tesisine gitti. Harekete geçen belediye ekipleri, çöp kamyonlarından Silivri'ye gönderilmek üzere tıra yüklenen atıkları boşaltarak titiz bir arama çalışması yaptı.
Kepçeler yardımıyla yapılan ayrıştırma işleminin ardından ekipler, Mustafa ile birlikte elle arama gerçekleştirdi. Yoğun çalışmalar sonucunda altınların bulunduğu paketin sarılı olduğu bez parçasına ulaşıldı. Paketin içinden yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde 26 tam altın ve 2 yarım altın çıktı.
© Esenyurt Belediyesi
çöpe atılan altınlar bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2026
çöpe atılan altınlar bulundu
© Esenyurt Belediyesi

Sahibinin büyük mutluluğu

Zabıtanın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis tarafından yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından tutanak altına alınan altınlar, sahibine teslim edildi.
Yaşadığı büyük panik sonrası altınlarına kavuşan Faraj Mustafa, belediye ve emniyet ekiplerine teşekkür ederek, "Zabıta ekipleriyle birlikte olay yerine geldik. Polisler de çok yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2026
TÜRKİYE
Kuyumcularda altın yok iddiası: Darphane yetkilileri konuştu
00:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала