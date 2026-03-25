Üniversiteler yapay zekada ne durumda?
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu TRAI Genel Müdür Yardımcısı Betül Kübra Ekinci oldu. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu TRAI Genel Müdür Yardımcısı Betül Kübra Ekinci oldu.
Serhat Ayan’ın sorularını yanıtlayan Ekinci, akademinin yapay zeka haritasını çıkardıklarını söyledi.
TRAI, Türkiye’nin yapay zekâ alanındaki akademik kapasitesini ilk kez bütüncül bir çerçevede ortaya koyan Yapay Zekâ Akademi Haritası’nı yayımladı. Çalışma, üniversitelerdeki lisans ve yüksek lisans programlarının yanı sıra araştırma merkezlerini ve uzmanlık alanlarındaki yoğunlaşmayı da görünür hale getirdi. Son beş yılda hızla büyüyen yapay zekâ akademi ekosisteminin kapsamlı bir fotoğrafını sunan harita; öğrenciler, araştırmacılar ve girişimler için yön gösterici bir referans oluştururken, yeni iş birliklerinin gelişmesine zemin hazırlamayı hedefliyor.
Ekinci, yapay zekanın üniversiteler tarafındaki izdüşümünün nasıl gerçekleştirdiğini detaylarıyla şu şekilde aktardı:
“Yapay zekâ alanında sürdürülebilir ve rekabetçi bir ekosistem inşa etmenin temelinde güçlü akademik kapasitenin doğru şekilde okunması ve görünür kılınması yer alıyor. Yapay Zekâ Akademi Haritası’nı, akademik birikimin nerede ve hangi uzmanlık başlıklarında yoğunlaştığını ortaya koyan, aynı zamanda yeni iş birliklerinin gelişmesine zemin hazırlayan dinamik bir rehber olarak konumlandırıyoruz. Bu çalışmayı düzenli olarak izlemeye, güncellemeye ve ekosistemin tüm paydaşları için daha anlamlı ve yol gösterici hale getirmeye devam edeceğiz.”
TRAI Yapay Zeka Akademi Haritası’na https://turkiye.ai/trai-yapay-zeka-akademi-haritasi/ adresinden ulaşabilirsiniz.
