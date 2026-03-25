‘Körfez ‘Yetti artık’ diyebilir, İran’ın şaka yapmadığını gördüler’

“Körfez hattı ‘Yetti artık’ diyebilir çünkü Orta Doğu’da işlerin mantıksız bir şekilde yürüdüğü görüşü hakim. ‘ABD-İsrail’in İran’a saldırmasına gerek var mıydı?’ sorusu ciddi şekilde soruluyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Lübnan basınını gözden geçirdim ve hiçbirinde İran’a dönük çok sert başlıklar görmedim. Elbette hepsini okuyamadım ancak gördüklerim arasında kendilerinin dışında bir süreç devam ettiği ve tarafsız gözlem yaptıkları yönünde içerikler vardı. Körfez ülkelerinin bu meseleye çok sıcak bakmadığı ortada. Körfez’in ABD ile uzun yıllardan bu yana sıkı bir iş birliği söz konusu ve Amerika oraya yerleşmiş durumda. Bunun önüne geçemezlerdi. Öte yandan Çin’in birkaç yıldan bu yana etkili olmaya başladığı bir süreçten de geçiyoruz. Bu ülkelerin de alternatifsiz bir dünyada yaşamak istemediklerini de görüyoruz. Tabii ki tamamen gözlerini farklı bir yere çeviremezler ve Batı’ya yapısal olarak bağlılar ancak gerçeği de görüyorlar. Körfez’in İran ile tarihsel, dinsel, ekonomik olarak rekabetleri de var. Hatta Fars-Arap anlamında bir rekabet de mevcut. Suudi Arabistan ile İran birbirlerine anlayışla yaklaşmaya başlamıştı. Bu diğer Körfez ülkeleri için de geçerliydi. Dolayısıyla bu rekabeti de göz önüne aldığımızda İran’ın güçlü olmasını istemeyeceklerini görüyoruz. İran’ın somut, doğrudan cevap verebilen bir tehlike olduğunu da gördüler. ABD’nin İran’a saldırmasını da mantığa oturtamıyorlar. Deyim yerindeyse Körfez’e göre ‘Gül gibi geçiniliyordu’ ancak İran’ın şaka yapmadığını da gördüler. Bir taraftan buna zorlandılar diğer taraftan da başlarına neden bunun geldiğini düşünüyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn daha sert bir söylem içindeydi. Ancak bu ülkeler aynı zamanda İran’ın kendi topraklarını değil, İran’ın daha önce tehdit ettiği Amerikan varlıklarına yönelik saldırılar yaptığını da çok iyi biliyorlar. Pezeşkiyan’ın Körfez’e dönük ‘Düşmanlığımız yok’ açıklaması da bu görüşümü destekliyor. İran’ın şu anda zayıflamış olması Körfez açısından olumlu ancak İran’ın yok edilemeyeceğini gördükleri için de meselenin bitmesini istiyorlar.”