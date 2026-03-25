İzmir'de sanayi sitesine yangın: 2 mobilya deposu kül oldu
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 4 atölye ve 2 depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T09:53+0300
2026-03-25T10:50+0300
09:53 25.03.2026 (güncellendi: 10:50 25.03.2026)
İzmir Seyhan Mahallesi'nde mobilyacıların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler boya, ebatlama, mermer ve sandalye üretim atölyeleri ile 2 mobilya deposunda etkili oldu.
Ekipler hızla bölgeye ulaştı
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışması sürüyor
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.