Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
İzmir'de ekmeğe zam geldi
İzmir'de 200 gramı 15 TL olan ekmeğin satış fiyatı, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 17,50 TL'ye çıktı. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
İzmir'de ekmek fiyatı zamlandı.1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak zamla birlikte daha önce 15 TL olan 200 gram ekmeğin 17,50 TL'den satılacağı açıklandı.İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, ekmeğe zammı 2025'in Aralık ayında talep ettiklerini ancak kabul edilmediğini aktararak, "Ekmeğin gramajını artırıp 20 TL olmasını talep ettik ancak 200 gramının 17,5 TL olmasında mutabık kaldık. Bu da sektöre can suyu oldu" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/turkiye-firincilar-federasyonu-baskani-ekmege-zam-gelecek-mi-sorusunu-yanitladi-1102413981.html
16:43 25.03.2026
İzmir'de 200 gramı 15 TL olan ekmeğin satış fiyatı, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 17,50 TL'ye çıktı.
İzmir'de ekmek fiyatı zamlandı.
1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak zamla birlikte daha önce 15 TL olan 200 gram ekmeğin 17,50 TL'den satılacağı açıklandı.
İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, ekmeğe zammı 2025'in Aralık ayında talep ettiklerini ancak kabul edilmediğini aktararak, "Ekmeğin gramajını artırıp 20 TL olmasını talep ettik ancak 200 gramının 17,5 TL olmasında mutabık kaldık. Bu da sektöre can suyu oldu" dedi.
EKONOMİ
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı, 'ekmeğe zam gelecek mi' sorusunu yanıtladı
1 Ocak, 15:36
