Gazeteci İslam Özkan: ABD'nin İran'a kara harekatı büyük bir aptallık olur

Kara Savaşı'ndaki gibi çok büyük sayıda, çok yüksek sayıda, Vietnam'daki gibi 50.000-60.000 askerin hayatını kaybetmesiye sonuçlanmaz normal saldırılar, hava saldırılarıyla. Ama kara saldırısına başlarlarsa kara operasyonu ki çok ilginç, ben sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla birkaç gazeteci de paylaşıyor zaman zaman. Böyle eski generallerin paylaştığı bilgiler ya da onların çeşitli YouTube kanallarda ifade ettiği şeyler var.Giderek kara savaşına hazırlandığına dair ABD'nin haberlerin sayısı giderek artıyor. Dolayısıyla bunun bir yıkım olduğunu söylemek mümkün. Yani yıkım olacaktır ABD için.Fakat aynı zamanda sadece yıkım olmakla kalmayacak çok büyük bir aptalca bir girişim olacaktır. Son bir aya 26 güne baktığımızda savaşın İran'ın lehine, Amerika'nın aleyhine, Amerikan İç Sahil Koalisyonu yani soykırımcı Epstein Koalisyonu'nun aleyhine gittiğini ben söylemiyorum. Bizim gibi düşünenler söylemiyor sadece.Aynı zamanda New York Times'da ondan sonra The Washington Post'ta çeşitli batılı gazetelere bakanlar bunu görecektir. İşte Joe Kent olayında da olduğu gibi mevcut iş başında olan muvazzaf yetkililer, istihbarat yetkililer içerisinde de bu çatlaklar başladı. Bunun daha da genişlemesi halinde Trump'ın çok daha zor günler yaşayacağını tahmin edebiliriz, söyleyebiliriz.Şimdi İran'ın barış istemiyormuş gibi, müzakerelere yanaşmıyormuş gibi görüntü vermesinin nedeni şu. Bir, sürekli liderlere suikast uyguluyor. Yani devrim muhafızları, üst düzey komutanları, genel kumar başkanları, kudüs gücü komutanlarıyla birlikte Aytolun Ali Hamani'yi katlettiler.Yani suikastları öldürdüler. Bir defa dikkat edin, ne biz ne de başkaları, başka siyasi analistler, başka TV mecralarında ya da dijital mecralarda asla işin uluslararası hukuk boyutunu konuşmuyoruz. Mesela o kadar çok savaş suçu işleniyor ki şu anda.Mesela liderlere suikast düzenlenmesi normal bir savaş hali dışında bir terör eylemidir. Ve bu bir savaş suçudur, uluslararası hukukun ihlalidir. Aslında ABD iftiharı o kadar çok savaş suçu işliyor ve o kadar çok uluslararası hukuk ihlal ediyor ki.Fakat bunların hiçbirisi bu boyutuyla konuşulmuyor. Neden? Çünkü dünyanın herkes artık orman kanunlarıyla yönetildiğini kanıksadı. Özellikle Venezuela lideri Maduro'nun kaçırılmasından sonra.Ve artık hiç kimse, yani herkes şunu söylüyor zaten. Kim takar uluslararası ceza mahkemesini, kim takar uluslararası adalet divanını? Dolayısıyla İran'ın alternatifi çok ve İran bu savaşa uzun süre dayanacak şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Zaten 40 yıllık bir hazırlıktan bahsettiğimiz şey de bu aslında.Sadece 40 yıllık hazırlık deyince savaşa İran için. Kayaları oyup da sadece füze şehirleri yapmak anlamında, sadece fiziki silah üretme anlamında değil. Yani bir direniş ekonomisi diye bir şey var.Belli kriterlerimiz olması lazım. Biz mesela bir olay karşısında neye göre tepki göstereceğiz? Ya da bunu değerlendirirken kriterimiz ne olacak? İnsan ve vicdan diye bir şey, çok genel, çok basit bir şey mi? Yoksa başka bir şey mi olacak? Ama eğer siz ne olursa olsun ben Batı yanlısıyım, ne olursa olsun ben İsrailciyim diyorsanız siz iflah olmaz bir insansınız. Zaten sizinle konuşmaya da gerek yok.Zaten sizin için hak, hukuk, adalet de hiçbir şey ifade etmiyor demektir.