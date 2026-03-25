Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Al Sani, savaşı... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
şeyh temim bin hamed al sani
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
katar
recep tayyip erdoğan
şeyh temim bin hamed al sani, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, katar, recep tayyip erdoğan
02:39 25.03.2026 (güncellendi: 02:40 25.03.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Al Sani, savaşı durdurmak için gösterdiği çabalar için Erdoğan'a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda yaşanan helikopter kazası nedeniyle Katar Emiri'ne başsağlığı diledi. Al Sani de aynı kaza sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileklerini sundu.
Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgedeki savaşı durdurmak için gösterdiği çabalar için teşekkür ederek, iki ülkenin ekiplerinin sürekli diyalog halinde kalacağını belirtti.
