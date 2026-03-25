Başsavcı vekilinden ‘Suça sürüklenen çocuk’ açıklaması: 15-18 yaş arasına ceza indirimi uygulanmamalı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Meclis’te kurulan Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Meclis’te kurulan Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu’nda yapılan sunum oldu. Sunumda Başsavcı Vekili Pınar Akdoğan ve Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil’in açıklamaları dikkat çekti.
TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu toplandı. Komisyonda sunum yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Pınar Akdoğan, çocukların suçu prestijli bir alan olarak içselleştirdiğini ve buna engel olunması gerektiğini söyledi.
Yeri ve Zamanı’nda sunumda yapılan açıklamaları aktaran gazeteci Güçlü Özgan, şöyle anlattı:
“Meclis’te suça sürüklenen çocuklara ilişkin bir araştırma komisyonu kuruldu. O komisyon toplandı ve dikkat çeken bir isim sunum yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Pınar Akdoğan, konuyu yargı boyutuyla ele aldı. Yargı bu sürece nasıl bakıyor, Meclis’ten ne bekliyor, çözüm önerileri ve teşhisleri neler, bunları anlattı. Akdoğan, “15-18 yaş aralığındaki çocuklara TCK 31. maddeden indirimler veriliyor, yaş küçüklüğüne dair indirimlerin uygulanmamasını önemle isteriz” dedi. Cinayet işleyen çocukların sosyal medyada gülerek poz verdiğini, suçu eğlenceli ve prestijli bir alan olarak içselleştirdiklerini söyledi. Bir savcı vekilinin bu tespitleri son derece önemli. Akdoğan, “Buna engel olmamız gerekiyor. Evet amaç çocukları topluma kazandırmak ama bunu çocukları pamuklara sarıp koruyarak yapmamalıyız” diyor. Özellikle nitelikli suçlarda indirim oranının yaşa bağlı olarak uygulanmaması gerektiğini de belirtiyor. Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil ise, “Çocuklar artık cezaevine girmeyi bir rütbe olarak algılıyorlar.” dedi. Şu anki infaz sistemiyle bu sorunun çözülmesinin imkanı yok. Bu sadece ceza boyutu. Ancak meselenin sadece ceza olmadığının hepimiz farkındayız.”