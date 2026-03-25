Sputnik Türkiye, 25.03.2026
Bali'de zehirli tırtıl alarmı: Dokunan 'yanıyor'
Bali’de yaşayan bir kadın, zehirli tırtılla temas ettikten sonra vücudunda yanma, kaşıntı ve döküntü oluştuğunu açıkladı. Hastanede yapılan incelemede... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T14:46+0300
2026-03-25T14:47+0300
14:46 25.03.2026 (güncellendi: 14:47 25.03.2026)
Bali’de yaşayan bir kadın, zehirli tırtılla temas ettikten sonra vücudunda yanma, kaşıntı ve döküntü oluştuğunu açıkladı. Hastanede yapılan incelemede reaksiyonun “ateş tırtılı” kaynaklı olduğu belirlendi. Uzmanlar, adada bu tür vakaların yaygın olduğuna dikkat çekiyor.
Endonezya’nın Bali Adası’nda yaşayan Rus vatandaşı bir kadın, zehirli tırtılla temas etmesinin ardından vücudunda ağrılı döküntüler oluştuğunu açıkladı. RIA Novosti’ye konuşan Liya isimli kadın, yaşadığı reaksiyonun kısa sürede şiddetlendiğini belirtti.

“Yılan ısırdı sandım”

Bir kültürel etkinlik sırasında aniden belirtilerin başladığını anlatan Liya, “Vücudumda hızla kızarıklık ve şişlik oluştu. Ardından dayanılmaz bir yanma ve kaşıntı başladı. İlk başta yılan ısırmış olabileceğimi düşündüm ve hastaneye gittim” dedi.
Hastanede yapılan incelemede ise reaksiyonun bir tırtıl teması sonucu geliştiği ortaya çıktı.

“Ateş tırtılı” uyarısı

Yerel sağlık yetkilileri, Bali’de bu tür vakalara en sık neden olan canlıların mikroskobik zehirli tüylerle kaplı “ateş tırtılları” olduğunu belirtiyor.
Bu canlıların temas halinde ciltte yanık hissi, kızarıklık, şişlik ve yoğun kaşıntıya yol açan toksinler salgıladığı ifade ediliyor.
Belirtiler genellikle kısa sürede geçiyor
Doktorlara göre bu tür reaksiyonlar çoğu vakada kalıcı hasara yol açmıyor. Liya’nın yaşadığı belirtilerin de birkaç saat içinde tamamen kaybolduğu bildirildi.
Uzmanlar, zehirli tırtıl teması sonrası oluşan reaksiyonların genellikle birkaç saat ila bir gün içinde geçtiğini, ancak temasın ardından cildin mutlaka yıkanması ve gerektiğinde tıbbi destek alınması gerektiğini vurguluyor.
