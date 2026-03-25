Babasının 7 yıl önce kaçırdığı küçük çocuğun DNA sonuçları çıktı: Son kararı mahkeme verecek
Bursa'da 7 yıl önce babası tarafından kaçırılan 8 yaşındaki N.S.'nin DNA sonuçları çıktı. Küçük çocuğun annesi Rebecca S. çıktı. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T15:33+0300
Bursa'da 2019'dan beri kayıp olarak aranan ve geçen ay kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği operasyonla bulunan 8 yaşındaki çocuk ve yabancı uyruklu Rebecca S.'nin DNA sonuçları çıktı. Rebecca S.'nin küçük çocuğun yüzde 99.99 annesi olduğu belirtildi. Koruma altında olan çocukla ilgili son kararı mahkeme verecek. Yedi yıldır oğlunu arıyorduAlmanya vatandaşı Rebecca S. , 2019 yılında 1 yaşındaki oğluyla, çocuğunun babası Umut K'nin (33) Mustafakemalpaşa ilçesindeki annesi H.S.'ye (60) ait eve gelmişti. Bir süre sonra Rebecca S'nin erkek arkadaşının Almanya'ya dönmesi için ısrar ettiği, kendisinin ise bunu kabul etmediği aktarılmıştı.Daha sonra anne Rebecca S, oğlu N.S'nin kaybolduğuna yönelik polise ihbarda bulunmuş, uzun süren arama çalışmaları sonucu çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmamıştı. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip kurulmuştu. Ekipler, çocuğu 10 Mart'ta R.M'ye ait evde bulmuştu.N.S'nin devlet korumasına alındığı olayla ilgili babaanne H.S. ile çocuğun saklandığı ikametin sahibi R.M, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Bu arada çocuğun babası Umut K'nın ise 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenilmişti.
