Ali Çağatay: Petrol fiyatları düşmedikçe, altının kalıcı biçimde toparlanması zor
Küresel gerilimlere rağmen altın fiyatlarındaki düşüş, piyasalarda alışılmış dengelerin dışında gelişen ekonomik dinamiklere işaret ediyor. Gazeteci Çağatay... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'teki Seyir Hali programında, küresel gerilimlere rağmen altın fiyatlarının düşmesini; petrol gelirleri azalan Körfez ülkelerinin altın satışları ve sıkı para politikalarının etkisiyle değerlendirdi.
Küresel gerilimlere rağmen altın fiyatlarındaki düşüş, piyasalarda alışılmış dengelerin dışında gelişen ekonomik dinamiklere işaret ediyor. Gazeteci Çağatay, altın fiyatlarındaki düşüşün nedenlerini detaylarıyla anlattı.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'teki Seyir Hali programında, küresel gerilimlere rağmen altın fiyatlarının düşmesini; petrol gelirleri azalan Körfez ülkelerinin altın satışları ve sıkı para politikalarının etkisiyle değerlendirdi.
Çağatay, altın fiyatlarındaki düşüşün nedenine değindi:
''Altın son günlerde düşüyor. Normal şartlarda savaş, gerilim ve kriz ortaya çıktığı zaman altın fiyatları yukarı doğru gider. Çünkü altın bir güvenli limandır. Savaşta altının değer kaybetmesi söz konusu olamaz. Mesela Kamboçya'da mantar tabancası patlasın. Bütün Uzak Asya'da altın fiyatları yukarı doğru gider. Bu savaşta niye düşüyor? Bir gerilim var. Yani insanlar güvenli liman diye altına yatırım yapmak istiyorlar. Fakat altın sadece bireylerin elinde değil. Altın merkez bankalarının elinde. Şimdi merkez bankalarının elindeki altın satılıyor. Neden satılıyor? Çünkü petrol geliri elde edemiyorlar. Suudi Arabistan felç olmuş durumda. Kuveyt öyle. Katar öyle. Bahreyn öyle. Petrol zengini ülkeler ellerindeki petrolü satamaz duruma geldiler. Petrolü satamayınca bir yerden kaynak bulmaları lazım. Merkez bankaları, ellerindeki altını satarak kendilerine kaynak yaratıyorlar. İşte bu yüzden altın fiyatları düşüyor. Bir şeyin, bir malın talebi çok fazlaysa o malın fiyatı yükselir. Bir mala olan talep düşmüşse o malın fiyatı düşer.''
Çağatay, Körfez ülkelerinin, artan nakit ihtiyaçları nedeniyle değerli metallerini satışa yönlendirmesini altın fiyatlarındaki gelişmelerle bağdaştırdığını ifade etti:
''İran çatışması Hürmüz Boğazı'nı tehdit ediyor. Ve altın ortalama son 25 gündür 100-110 dolar bazında. Gidiyor, geliyor. Küresel enflasyon doğal olarak alevlendi. Merkez bankaları özellikle FED faiz indirimi yerine sıkı para politikası yani faiz artışını konuşuyor. Faizi artırdığınız zaman parayı pahalı hale getiriyorsunuz. Harcayamaz duruma geliyorsunuz. Altın faiz getirmez biliyorsunuz. Altın kendi kendisiyle değerlenir. Kendisi iner çıkar. Hürmüz krizi nedeniyle nakit ihtiyacı artan Körfez ülkeleri, ellerindeki altın, gümüş ve platin gibi değerli metallerin tamamını satışa yönlendiriyor. Çünkü yaşamak zorundalar. Enflasyon, petrol fiyatları düşmedikçe, altının kalıcı biçimde toparlanması zor. 2026 sonu itibariyle altının nereye gideceğini tahmin etmek mümkün değil. Eğer birileri tahmin ediyorsa inanmayınız sallıyorlardır. Altın, bu savaş biterse bir yükseliş trendine girecek.''