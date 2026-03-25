Ali Çağatay: Petrol fiyatları düşmedikçe, altının kalıcı biçimde toparlanması zor

''Altın son günlerde düşüyor. Normal şartlarda savaş, gerilim ve kriz ortaya çıktığı zaman altın fiyatları yukarı doğru gider. Çünkü altın bir güvenli limandır. Savaşta altının değer kaybetmesi söz konusu olamaz. Mesela Kamboçya'da mantar tabancası patlasın. Bütün Uzak Asya'da altın fiyatları yukarı doğru gider. Bu savaşta niye düşüyor? Bir gerilim var. Yani insanlar güvenli liman diye altına yatırım yapmak istiyorlar. Fakat altın sadece bireylerin elinde değil. Altın merkez bankalarının elinde. Şimdi merkez bankalarının elindeki altın satılıyor. Neden satılıyor? Çünkü petrol geliri elde edemiyorlar. Suudi Arabistan felç olmuş durumda. Kuveyt öyle. Katar öyle. Bahreyn öyle. Petrol zengini ülkeler ellerindeki petrolü satamaz duruma geldiler. Petrolü satamayınca bir yerden kaynak bulmaları lazım. Merkez bankaları, ellerindeki altını satarak kendilerine kaynak yaratıyorlar. İşte bu yüzden altın fiyatları düşüyor. Bir şeyin, bir malın talebi çok fazlaysa o malın fiyatı yükselir. Bir mala olan talep düşmüşse o malın fiyatı düşer.''