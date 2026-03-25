Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun kaçırılmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı

“Bu kaçırma olayında bazı kişiler yardımcı oluyor ve İzzet Yıldızhan’ın detayı öne çıkıyor. Yıldızhan’ın cinayeti yetkililere bildirmek yerine failin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği yönünde bir iddia var. Cinayet sonrası şüphelilerle yoğun telefon görüşmeleri ve yazışmalar yaptığı yönünde tespitler var. Henüz yakalanamayan kişilerle iletişim kurarak delil karartma veya kaçmaya yardım etme iddialarının olduğu da belirtiliyor. İzzet Yıldızhan’ın farklı illerde otelleri ve imkanları olduğu bu nedenle de saklanma planında rol aldığı öne sürülüyor. Şüphelilerin olay yerine konvoy halinde gittiği ve kaçtıkları, silahın da atışa hazır halde bulunduğu ortaya çıktı. Olay öncesinde taraflar arasında husumet olduğu ve saldırı kastıyla olay yerine gidildiği iddiası da mevcut.”