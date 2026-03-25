Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun kaçırılmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun kaçırılmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Kubilay Kaan Kundakçı’nın ölümüne ilişkin saldırıyla ilgili detayları aktardı. Aslan, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T15:12+0300
2026-03-25T15:12+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
i̇zzet yıldızhan
alaattin kadayıfçıoğlu
aleyna kalaycıoğlu
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne neden olan silahlı saldırının detaylarıyla ilgili konuştu.Cinayetten tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun kaçırılma planına yönelik detayları paylaşan Aslan, “Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesiyle ilgili Alaatin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil birçok kişi gözaltına alındı, bazıları da tutuklandı. Soruşturmada, cinayet sonrası Kadayıfçıoğlu’nun kaçırılması ve saklanması için plan yapıldığı ortaya çıktı. Cinayetten sonra Kadayıfçıoğlu’nun telefonunu kapatıp başka hat kullandığı ve araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışıldığı belirtildi” dedi.‘İzzet Yıldızhan’ın saklama olayına yardım ettiği iddiaları var’Kadayıfçıoğlu’nun önce Kandilli’ye sonra da Zorlu’daki evine götürüldüğünü belirten Aslan, İzzet Yıldızhan ile ilgili iddialar hakkında ise şunları söyledi:
Okan Aslan
Okan Aslan
radyo sputnik, radyo, radyo, i̇zzet yıldızhan, alaattin kadayıfçıoğlu, aleyna kalaycıoğlu
radyo sputnik, radyo, radyo, i̇zzet yıldızhan, alaattin kadayıfçıoğlu, aleyna kalaycıoğlu

Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun kaçırılmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı

15:12 25.03.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2026
Okan Aslan
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Kubilay Kaan Kundakçı’nın ölümüne ilişkin saldırıyla ilgili detayları aktardı. Aslan, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun kaçırılma olayını da anlattı.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne neden olan silahlı saldırının detaylarıyla ilgili konuştu.
Cinayetten tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun kaçırılma planına yönelik detayları paylaşan Aslan, “Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesiyle ilgili Alaatin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil birçok kişi gözaltına alındı, bazıları da tutuklandı. Soruşturmada, cinayet sonrası Kadayıfçıoğlu’nun kaçırılması ve saklanması için plan yapıldığı ortaya çıktı. Cinayetten sonra Kadayıfçıoğlu’nun telefonunu kapatıp başka hat kullandığı ve araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışıldığı belirtildi” dedi.

‘İzzet Yıldızhan’ın saklama olayına yardım ettiği iddiaları var’

Kadayıfçıoğlu’nun önce Kandilli’ye sonra da Zorlu’daki evine götürüldüğünü belirten Aslan, İzzet Yıldızhan ile ilgili iddialar hakkında ise şunları söyledi:
“Bu kaçırma olayında bazı kişiler yardımcı oluyor ve İzzet Yıldızhan’ın detayı öne çıkıyor. Yıldızhan’ın cinayeti yetkililere bildirmek yerine failin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği yönünde bir iddia var. Cinayet sonrası şüphelilerle yoğun telefon görüşmeleri ve yazışmalar yaptığı yönünde tespitler var. Henüz yakalanamayan kişilerle iletişim kurarak delil karartma veya kaçmaya yardım etme iddialarının olduğu da belirtiliyor. İzzet Yıldızhan’ın farklı illerde otelleri ve imkanları olduğu bu nedenle de saklanma planında rol aldığı öne sürülüyor. Şüphelilerin olay yerine konvoy halinde gittiği ve kaçtıkları, silahın da atışa hazır halde bulunduğu ortaya çıktı. Olay öncesinde taraflar arasında husumet olduğu ve saldırı kastıyla olay yerine gidildiği iddiası da mevcut.”
