Yediği lokum sonu oldu: 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Kastamonu’nun Abana ilçesinde boğazına takılan lokum nedeniyle fenalaşan 71 yaşındaki Aydın Kalaycı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 24.03.2026, Sputnik Türkiye
17 Mart’ta teravih namazı sonrası ikram edilen lokumu yiyen 71 yaşındaki Aydın Kalaycı, fenalaştı.Nefes alamayarak kalbi duran Kalaycı’ya çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Boğazındaki lokum çıkarılan ve kalbi çalıştırılan Kalaycı, ambulansla önce Abana İlçe Devlet Hastanesi'ne, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Yaklaşık 40 dakika süren kalp masajına rağmen yoğun bakımda hayatını kaybeden Kalaycı, Abana Atmeydanbaşı Mezarlığı’nda defnedildi.
