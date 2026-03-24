Sputnik Türkiye, 24.03.2026
Tonga açıklarında 7.6 büyüklüğünde derin deprem: Tsunami beklenmiyor
Tonga açıklarında 7.6 büyüklüğünde derin deprem: Tsunami beklenmiyor
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi’ne (PTWC) göre, Tonga adaları yakınlarında bugün (24 Mart) meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki derin depremin ardından tsunami... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
Tonga açıklarında 7.6 büyüklüğünde derin deprem: Tsunami beklenmiyor

08:32 24.03.2026 (güncellendi: 09:44 24.03.2026)
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi’ne (PTWC) göre, Tonga adaları yakınlarında bugün (24 Mart) meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki derin depremin ardından tsunami beklenmiyor.
Avustralya ile Güney Amerika arasındaki Güney Büyük Okyanus'unda bulunan adalar ülkesi Tonga'nın Neifau açıklarında bugün 7.6 büyüklüğünde bir dprem meydana geldi.
PTWC, “Deprem yerin çok derinlerinde gerçekleştiği için tsunami tehdidi bulunmuyor” açıklamasını yaptı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin yaklaşık 238 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
USGS ayrıca depremin merkez üssünün Tonga’daki Neiafu kasabasına 150 kilometreden fazla uzaklıkta olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu - Sputnik Türkiye, 23.03.2026
SON DEPREMLER
Prof. Dr. Kutoğlu: Anadolu'nun ortadan ikiye ayrılması söz konusu olabilir
Dün, 13:56
