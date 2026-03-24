https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/tonga-aciklarinda-76-buyuklugunde-derin-deprem-tsunami-beklenmiyor-1104452408.html

Tonga açıklarında 7.6 büyüklüğünde derin deprem: Tsunami beklenmiyor

Sputnik Türkiye

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'ne (PTWC) göre, Tonga adaları yakınlarında bugün (24 Mart) meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki derin depremin ardından tsunami... 24.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-24T08:32+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png

Avustralya ile Güney Amerika arasındaki Güney Büyük Okyanus'unda bulunan adalar ülkesi Tonga'nın Neifau açıklarında bugün 7.6 büyüklüğünde bir dprem meydana geldi. PTWC, “Deprem yerin çok derinlerinde gerçekleştiği için tsunami tehdidi bulunmuyor” açıklamasını yaptı.ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin yaklaşık 238 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.USGS ayrıca depremin merkez üssünün Tonga’daki Neiafu kasabasına 150 kilometreden fazla uzaklıkta olduğunu belirtti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

