https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/tonga-aciklarinda-76-buyuklugunde-derin-deprem-tsunami-beklenmiyor-1104452408.html
Tonga açıklarında 7.6 büyüklüğünde derin deprem: Tsunami beklenmiyor
Tonga açıklarında 7.6 büyüklüğünde derin deprem: Tsunami beklenmiyor
Sputnik Türkiye
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi’ne (PTWC) göre, Tonga adaları yakınlarında bugün (24 Mart) meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki derin depremin ardından tsunami... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T08:32+0300
2026-03-24T08:32+0300
2026-03-24T09:44+0300
son depremler
deprem
pasifik
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
tonga
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
Avustralya ile Güney Amerika arasındaki Güney Büyük Okyanus'unda bulunan adalar ülkesi Tonga'nın Neifau açıklarında bugün 7.6 büyüklüğünde bir dprem meydana geldi. PTWC, “Deprem yerin çok derinlerinde gerçekleştiği için tsunami tehdidi bulunmuyor” açıklamasını yaptı.ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin yaklaşık 238 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.USGS ayrıca depremin merkez üssünün Tonga’daki Neiafu kasabasına 150 kilometreden fazla uzaklıkta olduğunu belirtti.
pasifik
tonga
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, pasifik, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), tonga
deprem, pasifik, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), tonga
Tonga açıklarında 7.6 büyüklüğünde derin deprem: Tsunami beklenmiyor
08:32 24.03.2026 (güncellendi: 09:44 24.03.2026)
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi’ne (PTWC) göre, Tonga adaları yakınlarında bugün (24 Mart) meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki derin depremin ardından tsunami beklenmiyor.
Avustralya ile Güney Amerika arasındaki Güney Büyük Okyanus'unda bulunan adalar ülkesi Tonga'nın Neifau açıklarında bugün 7.6 büyüklüğünde bir dprem meydana geldi.
PTWC, “Deprem yerin çok derinlerinde gerçekleştiği için tsunami tehdidi bulunmuyor” açıklamasını yaptı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin yaklaşık 238 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
USGS ayrıca depremin merkez üssünün Tonga’daki Neiafu kasabasına 150 kilometreden fazla uzaklıkta olduğunu belirtti.