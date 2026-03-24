The Economist dergisinin gündem olan “Israel Alone” kapağı
The Economist dergisinin gündem olan “Israel Alone” kapağı
The Economist dergisi son sayısında dikkat çekici bir kapakla okurlarının karşısına çıktı: "Israel Alone" (İsrail Yalnız) 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T13:46+0300
2026-03-24T13:46+0300
2026-03-24T13:53+0300
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'teki Seyir Hali programında, 1843’te Londra’da kurulan küresel siyaset ve ekonomiye liberal bir perspektiften analizler sunan The Economist dergisinin “Israel Alone” kapağını yalnızca bir başlık olarak değil, arka planında ekonomik ve siyasi güç ilişkilerinin etkisiyle şekillenen bir mesaj olarak değerlendirdi.Çağatay, İsrail’in yalnız olmadığını, mağduriyet yarattıklarını söyledi:Çağatay, bir yayının ne kadar etkileyici olursa olsun arka plandaki çıkar ilişkileri ve yönlendirici güçlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı:Çağatay, The Economist dergisinin arka planındaki ekonomik ve siyasi güç odaklarına da değindi:
i̇srail
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
radyo sputnik, radyo, radyo, the economist, economist, i̇srail, giorgia meloni
The Economist dergisinin gündem olan “Israel Alone” kapağı
13:46 24.03.2026 (güncellendi: 13:53 24.03.2026)
The Economist dergisi son sayısında dikkat çekici bir kapakla okurlarının karşısına çıktı: “Israel Alone” (İsrail Yalnız)
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'teki Seyir Hali programında, 1843’te Londra’da kurulan küresel siyaset ve ekonomiye liberal bir perspektiften analizler sunan The Economist dergisinin “Israel Alone” kapağını yalnızca bir başlık olarak değil, arka planında ekonomik ve siyasi güç ilişkilerinin etkisiyle şekillenen bir mesaj olarak değerlendirdi.
Çağatay, İsrail’in yalnız olmadığını, mağduriyet yarattıklarını söyledi:
‘’The Economist dergisini bilirsiniz. Economist dergisi dünyanın saygın dergilerinden biri. Derginin son sayısı şöyle çıktı: ‘’Israel alone (İsrail yapayalnız).’’ İsrail aslında yalnız değil. İsrail'in yalnız olmadığını biliyoruz. İsrail'in hemen arkasında Amerika Birleşik Devletleri var, İngiltere var, Avrupa Birliği var. Dünyanın geri kalan pek çok ulusu var. İsrail'in yalnız olduğunu iddia ederek bir mağduriyet yaratıyorlar. ‘’
Çağatay, bir yayının ne kadar etkileyici olursa olsun arka plandaki çıkar ilişkileri ve yönlendirici güçlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı:
‘’Peki Economist dergisi kimin elindedir, kim kontrol ediyor? Marshall McLuhan ne diyordu? Mesaj medyanın kendisidir. Mesaja bakmayın. Mesaj zaten her yerden verilebilir ama mesajı verene bakın. Mesela konuşana bakın. Bu adam kimdir, kimin çıkarlarını temsil ediyor değil mi? Yani kendi çıkarları için mi hareket ediyor, başkası için mi hareket ediyor bunu tespit ettiğiniz andan itibaren o gözle bakacaksınız. Verdiği haberler güzel olabilir, çok beğenebilirsiniz ama onu ve o mesajları kendi iradesi dışında vermeye sevk eden birisi varsa arka plana bakmak lazım. The Economist 1843 yılında yayın hayatına başlamış. 200 yıldan fazla süredir yayında ve çizgisini hemen hemen hiç bozmadı. Bu savaşta Economist de çizgisini bozdu. News Week çoktan bozdu. Onların yani medyayla ileri tutar yanları kalmadı.’’
Çağatay, The Economist dergisinin arka planındaki ekonomik ve siyasi güç odaklarına da değindi:
‘’Economist’in en büyük hissedarı kim biliyor musunuz? İtalyan Fiat Chrysler grubunun sahibi olan dünyanın en zengin ailelerinden biri Agnelli ailesi. Yüzde 43 hissesini elinde tutuyor. Buradan da Economist’in bu kapağına geleceğim. Neden bu kapağın çıktığını ifade etmeye çalışacağım. Economist’in ortaklarından bir tanesi de Kanadalı bir milyarder. Stephen Smith, yüzde 26 hissesine sahip. Economist’in bir diğer küçük ortağı da Rothschild ailesi. Fakat Rothschild ailesi, paranın sesini ve rengini çok iyi kontrol edebildikleri için nereden para geleceğini bildikleri için i bir süre önce bu ortaklıktan çıktı ve yüzde 27 hissesini kime sattı? Stephen Smith'e sattı. Demek ki şu andaki bu kapakta İsrail ile ilgili mağduriyetin yaratılmasının altındaki temel sebep şudur: Agnelli grubu. Oradan nereye doğru yürüyoruz? Yavaş yavaş yürüyelim mi Giorgia Meloni’ye doğru? Çünkü İtalya ABD'nin yedek gücü olarak davranıyor. Japonya Başbakanı ve İtalya Başbakanı her ikisi de kadın. Biz Giorgia Meloni’nin ülkesinde medyaya yönelik nasıl büyük yasaklamalar yaptığını biliyoruz. Bunları anlattık. Dedik ki bakın kaplan pençelerini çıkardı. Ve Economist Dergisi Giorgia Meloni’nin kontrolünde olduğu için bugün bu başlığı atıyor. Eğer bu başlığı okuduysanız biliniz ki arka planda kim var? Giorgia Meloni. ‘’