Soma Katliamı davasında ‘zaman aşımı’ kararı: Aile ve avukatlar tepkili
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Soma Katliamı’na ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın zaman aşımı kararına avukat ve madenci ailelerinden tepki gösterildiğini söyledi.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Soma maden atliamına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada istinaf mahkemesinin ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasında zaman aşımı kararı vermesine yönelik konuştu.
Soma Katliamı’nda kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin davaların önemli bir bölümünün alınan kararla kapandığını belirten Aslan, 13 Mayıs 2014’te yaşanan katliama yönelik detayları hatırlattı:
“Soma Katliamı’na ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada istinaf mahkemesi bir karara imza attı. Mahkeme, 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamda sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkındaki davayı zaman aşımı gerekçesiyle düşürdü. 13 Mayıs 2014’te Manisa Soma’da 301 madenci hayatını kaybetmişti. Faciayla ilgili 28 kamu görevlisi hakkında dava açılmıştı. Bu kişiler bakanlıklar, müfettişler ve denetim görevlileriydi. Dava Soma 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kamu görevlileri görevi kötüye kullanma suçundan yargılandı. Madenci avukatlarına göre sanıklar birden fazla kişinin ölümüne sebep olma suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılanmalıydı. Ancak dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi kabul edilmedi. Savcı kamu görevlilerinin maden ocağını denetlediğini ancak iş güvenliği eksiklerini tespit edemediklerini söyledi. Bazı görevlilerin birden fazla denetime gidip eksikleri görmemesi nedeniyle cezalarının artırılması istendi”
‘Kamu görevlilerinin ‘cezasızlık’ zırhıyla korunduğu iddiaları var’
28 sanıktan 10’unun beraat ettiğini 18 kişiye ise beş ya da altı ay kadar hapis cezaları verildiğini belirten Aslan, şu ifadeleri kullandı:
“Verilen cezaların düşüklüğüne aileler ve avukatlar tepki gösterdi. Dava yıllarca sürdüğü için zaman aşımı riski ortaya çıktı. Avukatlar davanın uzatıldığını ve cezasızlık oluştuğunu söylüyor. Aileler tepki gösterdi. ‘Adalet göçük altında kaldı’ dedi. Avukatlar gerçek sorumluların yargılanmadığını ve kamu görevlilerinin cezasızlık zırhıyla korunduğu iddiaları var.”