Silivri'den Küba'ya: Dünya'nın gelişmeleri Yol Arkadaşı'nda...

İlk haftanın gerginliği bitti. Çünkü orada şöyle bir durum da vardı. Yani bir yıldır İBB ekibi ilk defa kendisini, birbirlerini gördüler. Ve ilk defa duruşmaya çıktılar. Tabi onların yakınları da vardı izleyici alanından gelen. O gelenlerin de izleyici alanında duranlar. Onların da heyecanları vardı. Öyle bir takım gerginlikler oldu yani. Daha sistem tam oturmamıştı. Ama şimdi artık öyle ne diyelim sıkıntılar yaşanmıyor. Herkes duruşmanın işleyiş biçimine alıştı. Devam ediliyor. Tabi en muzdarip olanlar biz gazetecileriz hala. Bizim muzdaripliğimiz devam ediyor. Yetki nerede başlıyor, kiminle dağılıyor bunu bilemiyoruz. Hatta İmamoğlu bayram sonrasındaki söz istedi. Şunu söyledi, benim fotoğraflarımın kaldırılmasında sizin talimatınız var mı Hakim Bey? Kiminle talimat yetkisi var bilmiyorum dedi. Burada şimdilik böyle bir tam yanıtını bulamadığımız bir düzen işliyor. Ama en başta sorduğun gibi o gerginlikler artık bitti. İddianamede bizim anladıklarımızdan başka bir şeyi avukatlar anlamamış Mustafa. Ben onu anladım. Herkesin söylediği şu, duydum, anlattım. Öyle olmuş olabilir. Buradan öğrenmiştim. Bütün mesele bunlar üzerinde duruyor. Ve herkes aynı soruyu soruyor. Biz neden buradayız? Burada avukatlardan biri savunmasının ama şu an önemli bir noktaya değindi. Bunu çok önemlisiyorum. Dedi ki, tutukluluk olduğunda etkin pişmanlıktan faydalanılamaz. Savcılık kanun hükmünü görmezden gelmiştir dedi. Neye dayanarak diyor bunu? Kim için söylüyor bunu? Bütün etkin pişmanlıktan faydalandırılan kişiler için söyledi. Kaptan Yılmaz. Şimdi hatırladım. Yani gün geçtikçe gerçekten çok aklı insana şaşan noktalarla karşılaşıyoruz. Zaman geçer ve bazı şeyler yerine oturur ya, hayır. Zaman geçtikçe ve sanıklar konuşmaya başladıkça hiçbir şey yerine oturmuyor. Her şey savcılığın aleyhine işlemeye başlıyor. Peki Ekrem İmamoğlu ile hiçbir teması olamıyor gazetecilerin, asla. Hatta Ekrem İmamoğlu bizleri zor durumda bırakmasın diye bugüne kadar bizim olduğumuz tarafa bakmak bile istemedi. Sadece bugün hepinize minnettarım dedi.