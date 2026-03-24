Silivri'den Küba'ya: Dünya'nın gelişmeleri Yol Arkadaşı'nda...
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
Abone ol
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteci Burcu Uğur, Hakan Tosun’un Avukatı Cemal Yücel ve Küba’da yaşayan turizmci ve rehber İbrahim Köseliören oldu.
Gazeteci Burcu Uğur, dokuzuncu gününde devam eden İBB davasında yaşananları anlattı. Hakan Tosun’un Avukatı Cemal Yücel ise cinayet davasında yaşanan beklenmedik gelişmeyi aktardı. Küba’da yaşayan turizmci ve rehber İbrahim Köseliören ise ABD ablukasında bulunan Küba’da gündelik hayatı ve yaşananları anlattı.
‘Herkes aynı soruyu soruyor: Biz neden buradayız?’
Gazeteci Burcu Uğur şunları söyledi:
İlk haftanın gerginliği bitti. Çünkü orada şöyle bir durum da vardı. Yani bir yıldır İBB ekibi ilk defa kendisini, birbirlerini gördüler. Ve ilk defa duruşmaya çıktılar. Tabi onların yakınları da vardı izleyici alanından gelen. O gelenlerin de izleyici alanında duranlar. Onların da heyecanları vardı. Öyle bir takım gerginlikler oldu yani. Daha sistem tam oturmamıştı. Ama şimdi artık öyle ne diyelim sıkıntılar yaşanmıyor. Herkes duruşmanın işleyiş biçimine alıştı. Devam ediliyor. Tabi en muzdarip olanlar biz gazetecileriz hala. Bizim muzdaripliğimiz devam ediyor. Yetki nerede başlıyor, kiminle dağılıyor bunu bilemiyoruz. Hatta İmamoğlu bayram sonrasındaki söz istedi. Şunu söyledi, benim fotoğraflarımın kaldırılmasında sizin talimatınız var mı Hakim Bey? Kiminle talimat yetkisi var bilmiyorum dedi. Burada şimdilik böyle bir tam yanıtını bulamadığımız bir düzen işliyor. Ama en başta sorduğun gibi o gerginlikler artık bitti. İddianamede bizim anladıklarımızdan başka bir şeyi avukatlar anlamamış Mustafa. Ben onu anladım. Herkesin söylediği şu, duydum, anlattım. Öyle olmuş olabilir. Buradan öğrenmiştim. Bütün mesele bunlar üzerinde duruyor. Ve herkes aynı soruyu soruyor. Biz neden buradayız? Burada avukatlardan biri savunmasının ama şu an önemli bir noktaya değindi. Bunu çok önemlisiyorum. Dedi ki, tutukluluk olduğunda etkin pişmanlıktan faydalanılamaz. Savcılık kanun hükmünü görmezden gelmiştir dedi. Neye dayanarak diyor bunu? Kim için söylüyor bunu? Bütün etkin pişmanlıktan faydalandırılan kişiler için söyledi. Kaptan Yılmaz. Şimdi hatırladım. Yani gün geçtikçe gerçekten çok aklı insana şaşan noktalarla karşılaşıyoruz. Zaman geçer ve bazı şeyler yerine oturur ya, hayır. Zaman geçtikçe ve sanıklar konuşmaya başladıkça hiçbir şey yerine oturmuyor. Her şey savcılığın aleyhine işlemeye başlıyor. Peki Ekrem İmamoğlu ile hiçbir teması olamıyor gazetecilerin, asla. Hatta Ekrem İmamoğlu bizleri zor durumda bırakmasın diye bugüne kadar bizim olduğumuz tarafa bakmak bile istemedi. Sadece bugün hepinize minnettarım dedi.
‘Katil zanlıları müebbet hapisle yargılanacak’
Hakan Tosun’un Avukatı Cemal Yücel, şöyle konuştu:
Fezlekeden farklı oldu. Adalet ve hukuk yerine geldi. Fezleke haksız tahrikten ceza indirimi istiyordu hem de yaralama kastıyla ceza istiyordu. Biz buna itiraz ettik. Kamera kayıtlarına ve dosyaya bu fezleke uymuyordu Bakırköy Cumhuriyet Savcılığa verdik dilekçemizi. Sonuç itibariyle itirazımız kabul edildi. Haksız tahriği geri çekti ve kasıtlı öldürme olarak değerlendirdi. Bu durumda TCK 81’e göre müebbet hapisle yargılanacaklar
‘Her geçen gün kriz derinleşiyor’
Küba’da yaşayan turizmci ve rehber İbrahim Köseliören ise Küba’da yaşanılanları şu sözlerle aktardı:
Dinleyicilere sevgiler, selamlar Küba'dan hepinize. İbrahim Köselören ben, Havana'dayım ben şu an. Tabii burada Küba'nın sorunları, sıkıntıları bugün değil, dün de başlamadı. Ötede Meriçsür'e gelen bir ambargo var. Tabii son dönemde elektrik kesintileri, yakıt sıkıntısı, Amerika'nın ambargoyu sertleştirmesinden dolayı iyice burada çember daraldı açıkçası. Bugün de Meksika'dan ve dünyanın farklı yerlerinden Küba'ya yardım getiren heyetler deniz yoluyla Küba'ya ulaştı. Nuestra America diye bir oluşum var biliyorsunuz. Onlar da geldi sabah beşte. Gıda, tıbbi yardım, öte taraftan Rusya'nın gönderdiği akaryakıt gemileri işte yarın burada olacak. O bekleniyor. Tabii Küba'da kronik sorunlar var. Ne var? Enerji krizi var. Özellikle Rusya'nın dağılmasından sonra sorunları çözememe yönetimin giderek kendi içine kapanması ve bunun getirdiği kronik sorunlar var. Hastanelerde şu an belli hastanelerde elektrik var tabii ki. Sıkıntılar var. Ameliyatlar erteleniyor. Tabii bu tür olağanüstü durumlarda en çok etkilenenler çocuklar ve kadınlar oluyor maalesef. Bu doğrudur. Şu an Havana'dayız. Havana'da bile haftada iki gün, üç gün bizim olduğumuz bölge hastane, banka, oteller bölgesi olduğu halde elektrik kesiliyor. Havana dışında... Belli saatlerde mi kesiliyor? Yani ansızın bir anda gidiyor. Bugün diyelim 12'de kesildi. Yarın 12'de geliyor. Ama Havana'da böyle. Havana dışındaki yerlerde iki gün, üç gün, 48 saate varan kesintiler oluyor. Gerçekten acil çözüm bekliyor Küba. Küba'da başka bir gerçeklik yaşanıyor. Hastanelerde durum sıkıntılı doğru. Hani gözle gördüğüm öyle çocuk ölümleri sıkıntılı durumlar olmadı ama hastaneye gittiğinde ertelenen ameliyatlar ve acil bakım ünitelerinin çalışmadığını gördüm. Tabii bu bir trajedi. Öte taraftan Küballar gerçekten artık devrim de yorgun. Küba halkı da yorgun. Buradaki kurumlar da yorgun maalesef. Artık halkla bir yerde de istibat kopmuş durumda. Halkla çok temas edemiyorlar çünkü halk bıkmış artık. Açıkçası Küba'da gidişat her geçen gün daha kötüye gidiyor. Her geçen gün kriz derinleşiyor.