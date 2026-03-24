Moskova'da ayakkabı tabanlıklarına gizlenmiş yüzlerce bomba ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Polonya'dan gönderilen ve içerisinde patlayıcı düzenekler bulunan bir sevkiyatı teslim alan yabancı uyruklu şahıs kıskıvrak... 24.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-24T12:55+0300

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, 1994 doğumlu şahsın Ukrayna istihbarat servisleri tarafından kurulan bir kaçakçılık ağının parçası olduğu ve patlayıcıları Belarus üzerinden Rusya'ya soktuğu belirtildi.Lojistik firmasından paketi teslim aldığı sırada gözaltına alınan zanlının mekanında ısıtmalı ayakkabı tabanlığı süsü verilmiş tam 504 el yapımı patlayıcı bulundu.Yapılan incelemelerde, her bir tabanlığın içine gizlenen patlayıcıların yaklaşık 1.5 gram TNT gücünde olduğu tespit edildi.Uzmanlar, bu düzeneklerin doğrudan öldürmekten ziyade, askerlerin operasyon sırasında ayakkabılarını bir güç kaynağına bağlamasıyla infilak ederek uzuv kaybına yol açacak şekilde tasarlandığını bildirdi.İnsani yardım adı altında sinsi planZanlının ifadeleri doğrultusunda, söz konusu patlayıcıların insani yardım kisvesi altında özel askeri harekat bölgesindeki birliklere gönderilmesinin planlandığı ortaya çıktı.Ukrayna'daki küratörlerinden aldığı talimatla hareket eden şahsın, sinsi bir sabotaj hazırlığı içerisinde olduğu ve sevkiyat zincirini bu yöntemle manipüle etmeye çalıştığı kaydedildi.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, gözaltındaki şahsın tüm suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

