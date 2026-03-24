Kolombiya'da askeri uçak düşmüştü: En az 66 kişi öldü
Kolombiya'da askeri uçak düşmüştü: En az 66 kişi öldü
Kolombiya'nın güneyindeki Amazon bölgesinde dün düşen askeri nakliye uçağında bulunan 121 kişiden en az 66'sının hayatını kaybettiği duyuruldu. 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T10:04+0300
2026-03-24T10:04+0300
2026-03-24T10:04+0300
Kolombiya’nın güneyindeki Amazon bölgesinde dün meydana gelen kazada, askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu en az 66 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, uçakta çoğu asker olmak üzere toplam 121 kişinin bulunduğunu açıkladı.Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, kazanın Peru sınırına yakın Puerto Leguízamo’dan kalkış yapan Lockheed Martin Hercules C-130 tipi uçağın havalandıktan kısa süre sonra düşmesiyle meydana geldiğini bildirdi.Kolombiya Hava Kuvvetleri, kazadan yaralı olarak kurtarılan en az 77 kişinin hastanelere sevk edildiğini duyurdu. Yetkililer, can kaybı sayısının netleşmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.Kalkıştan kısa süre sonra düştüKolombiya Hava Kuvvetleri Kom utanı Carlos Fernando Silva, uçağın henüz bilinmeyen bir sorun yaşadığını ve havalimanına yaklaşık 2 kilometre mesafede düştüğünü açıkladı.Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, kazayı 'asla yaşanmaması gereken korkunç bir olay' olarak nitelendirirken, askeri filonun yenilenmesi gerektiğine dikkat çekti. Petro, bürokratik engeller nedeniyle bu sürecin aksadığını ifade etti.Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve olayın herhangi bir saldırıdan kaynaklanmadığının değerlendirildiğini açıkladı. Yaralıların başkent Bogota başta olmak üzere farklı hastanelere sevki için hava köprüsü oluşturulduğu bildirildi.
kolombiya
peru
bogota
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kolombiya, peru, bogota, kolombiya hava kuvvetleri, amazon
kolombiya, peru, bogota, kolombiya hava kuvvetleri, amazon
Kolombiya'da askeri uçak düşmüştü: En az 66 kişi öldü
Kolombiya'nın güneyindeki Amazon bölgesinde dün düşen askeri nakliye uçağında bulunan 121 kişiden en az 66'sının hayatını kaybettiği duyuruldu.
Kolombiya’nın güneyindeki Amazon bölgesinde dün meydana gelen kazada, askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu en az 66 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, uçakta çoğu asker olmak üzere toplam 121 kişinin bulunduğunu açıkladı.
Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, kazanın Peru sınırına yakın Puerto Leguízamo’dan kalkış yapan Lockheed Martin Hercules C-130 tipi uçağın havalandıktan kısa süre sonra düşmesiyle meydana geldiğini bildirdi.
Kolombiya Hava Kuvvetleri, kazadan yaralı olarak kurtarılan en az 77 kişinin hastanelere sevk edildiğini duyurdu. Yetkililer, can kaybı sayısının netleşmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Kalkıştan kısa süre sonra düştü
Kolombiya Hava Kuvvetleri Kom utanı Carlos Fernando Silva, uçağın henüz bilinmeyen bir sorun yaşadığını ve havalimanına yaklaşık 2 kilometre mesafede düştüğünü açıkladı.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, kazayı 'asla yaşanmaması gereken korkunç bir olay' olarak nitelendirirken, askeri filonun yenilenmesi gerektiğine dikkat çekti. Petro, bürokratik engeller nedeniyle bu sürecin aksadığını ifade etti.
Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve olayın herhangi bir saldırıdan kaynaklanmadığının değerlendirildiğini açıkladı. Yaralıların başkent Bogota başta olmak üzere farklı hastanelere sevki için hava köprüsü oluşturulduğu bildirildi.