Hakan Tosun cinayeti: İki şüpheliye “kasten öldürme”den iddianame düzenlendi
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, gazeteci Hakan Tosun cinayetinde hazırlanan iddianame oldu. 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T12:41+0300
2026-03-24T12:41+0300
Gazeteci Hakan Tosun’un darp edilerek öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi. Savcılık, şüpheliler için “kasten öldürme”den müebbet hapis istedi. Dava 6 Mayıs’ta görülecek.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları anlattı:
“Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde öldürme kastının olmadığını anlatan fezleke çok tepki çekmişti. Hakan Tosun ailesinin evine gitmek için yola çıkmış, yolda iki kez saldırıya uğramış ve yol kenarında baygın halde bulunmuştu. Üzerinde kimlik bulunamadığı için ailesine günlerce ulaşılamamıştı. Ailesi ulaştıktan sonra yoğun bakıma alınması da tepki çekmişti. 18 ve 24 yaşlarındaki iki şüpheli olayla ilgili gözaltına alınmış ve kasten yaralama suçuyla tutuklanmışlardı. Daha sonra o bölgeye gidip mahalle sakinleriyle görüşen gazeteci Umut Taştan tehdit edilmişti. Olayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianameye göre sanıkların yaralama değil öldürme kastıyla hareket ettikleri değerlendirildi. Kasten öldürme suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Hem ailesi hem de adalet işlesin isteyenler karara tepki göstermişti. İlk duruşma 6 Mayıs 2026’da görülecek.”