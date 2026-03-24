Fethi Yılmaz: Trump, korkulu rüyasını yaşamamak için manipülasyon yapıyor

Trump, ‘Hürmüz Boğazı’nı açmazsanız sizin enerji tesislerinizi vuracağız’ diye bir açıklama yaptı. Dün, verdiği süreye saatler kala yeni bir açıklama yaptı. ‘Tüm operasyonlara 5 gün ara veriyorum’ dedi. Bunu söyler söylemez petrolün varil fiyatı tekrar 95 dolarlara doğru indi, 108 doları görmüştü. Ancak Trump tam bu açıklamayı yaptığında ABD merkez komutanlığı CENTROM, ‘İran’ı agresif şekilde vuruyoruz’ diye bir açıklama yaptı. Trump’ın bir dediği ötekini tutmuyor. Hayır efendim, Trump açık bir şekilde manipülasyon yapıyor. Bunu yapmasının nedeni de petrolün varil fiyatlarını düşürmek. Zaman kazanmaya çalışıyor. Çünkü petrolün varil fiyatının yükselmesi, ABD için büyük tehdit. ABD’de şuan bir galon (3.8lt) benzin bazı eyaletlerde 5 doların üzerine çıktı. Trump gelirken vaatleri şuydu: ‘Savaşları bitiyorum.’ Dediğini yaptı mı; hayır. ‘Önce Amerika’ sloganı vardı. Önce Amerika değil, görüyoruz; süreç ‘Önce İsrail’e döndü. Trump, petrolün varil fiyatını 1 galonu düşüreceğini 2,50 dolara kadar çekeceğini söylemişti ve ilk dönemini örnek göstermişti. Şimdiki tablo eyaletlere göre değişiyor. Trump, verdiği sözlerin hiçbirini tutamadı. Petrol fiyatlarının yükselmesi ABD’de krize neden oluyor. Senato seçimleri öncesinde Trump’ı olabildiğince köşeye sıkıştırmış durumda. Haliyle Trump’ın korkulu rüyası bu. O yüzden dün Trump çıktı ve 5 gün boyunca vurmayacağını söyledi. ‘İran ile görüşmek istiyorum’ dedi ve ortamı yumuşatmaya çalışarak petrolün varil fiyatını düşürdü. Bu manipülasyonu bilerek yapıyor, zaman kazanmaya çalışıyor.