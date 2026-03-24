Fethi Yılmaz: Trump, korkulu rüyasını yaşamamak için manipülasyon yapıyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı tehdidi sonrası “operasyonlara 5 gün ara veriyorum” açıklaması petrol fiyatlarını aşağı çekti. Saldırıların başlamasıyla ABD’de petrol fiyatları 5 doların üzerine çıkmasının ardından Trump, savaşa ara verdiğini söyleyerek zaman kazanmaya çalışıyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran saldırıları hakkındaki son açıklamaları, hem askeri hem de ekonomik etkileriyle tartışma yarattı. Trump’ın “Hürmüz Boğazı’nı açmazsanız enerji tesislerinizi vururuz” tehdidinin ardından, verdiği sürenin dolmasına saatler kala “tüm operasyonlara 5 gün ara veriyorum” açıklaması yapması dikkat çekti.
Bu açıklamanın hemen ardından petrol fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşandı. Daha önce 108 doları gören petrolün varil fiyatı, yeniden 95 dolar seviyelerine geriledi. Seçim kampanyasında “savaşları bitireceğim” ve “Önce Amerika” sloganlarını öne çıkaran Trump’ın, mevcut tabloda bu vaatlerini gerçekleştiremediği de görüldü.
Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik’teki Yazı-Yorum programında Trump’ın “İran ile görüşmek istiyorum” mesajını ve operasyonlara ara verme kararını, piyasaları sakinleştirmeye dönük taktiksel bir hamle olduğuna vurgu yaptı. Yılmaz, Trump’ın bu adımının, petrol fiyatlarını düşürerek iç kamuoyundaki ekonomik baskıyı hafifletme ve zaman kazanma amacı taşıdığı değerlendirdi.
Gazeteci Fethi Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
Trump, ‘Hürmüz Boğazı’nı açmazsanız sizin enerji tesislerinizi vuracağız’ diye bir açıklama yaptı. Dün, verdiği süreye saatler kala yeni bir açıklama yaptı. ‘Tüm operasyonlara 5 gün ara veriyorum’ dedi. Bunu söyler söylemez petrolün varil fiyatı tekrar 95 dolarlara doğru indi, 108 doları görmüştü. Ancak Trump tam bu açıklamayı yaptığında ABD merkez komutanlığı CENTROM, ‘İran’ı agresif şekilde vuruyoruz’ diye bir açıklama yaptı. Trump’ın bir dediği ötekini tutmuyor. Hayır efendim, Trump açık bir şekilde manipülasyon yapıyor. Bunu yapmasının nedeni de petrolün varil fiyatlarını düşürmek. Zaman kazanmaya çalışıyor. Çünkü petrolün varil fiyatının yükselmesi, ABD için büyük tehdit. ABD’de şuan bir galon (3.8lt) benzin bazı eyaletlerde 5 doların üzerine çıktı. Trump gelirken vaatleri şuydu: ‘Savaşları bitiyorum.’ Dediğini yaptı mı; hayır. ‘Önce Amerika’ sloganı vardı. Önce Amerika değil, görüyoruz; süreç ‘Önce İsrail’e döndü. Trump, petrolün varil fiyatını 1 galonu düşüreceğini 2,50 dolara kadar çekeceğini söylemişti ve ilk dönemini örnek göstermişti. Şimdiki tablo eyaletlere göre değişiyor. Trump, verdiği sözlerin hiçbirini tutamadı. Petrol fiyatlarının yükselmesi ABD’de krize neden oluyor. Senato seçimleri öncesinde Trump’ı olabildiğince köşeye sıkıştırmış durumda. Haliyle Trump’ın korkulu rüyası bu. O yüzden dün Trump çıktı ve 5 gün boyunca vurmayacağını söyledi. ‘İran ile görüşmek istiyorum’ dedi ve ortamı yumuşatmaya çalışarak petrolün varil fiyatını düşürdü. Bu manipülasyonu bilerek yapıyor, zaman kazanmaya çalışıyor.