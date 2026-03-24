https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/bill-cosby-cinsel-saldiridan-suclu-bulundu-5925-milyon-dolar-tazminat-odeyecek-1104456729.html

Bill Cosby cinsel saldırıdan suçlu bulundu: 59,25 milyon dolar tazminat ödeyecek

yaşam

abd

bill cosby

suçlu

tazminat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/16/1057757518_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7ed9a8176d9a3f1c816e5d389fbfbdff.jpg

Kaliforniya eyaletinde görülen sivil davada, ABD'li komedyen ve oyuncu Bill Cosby cinsel saldırıdan suçlu bulundu. Jüri, davacı Donna Motsinger’a toplam 59,25 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.Suçu 50 yıl önce işlemişDavacı, 1972 yılında restoran çalışanı olduğu dönemde Cosby’nin kendisini aracında verdiği içkiyle uyuşturduğunu ve cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Kaliforniya’da cinsel saldırı davalarına ilişkin zaman aşımı süresinin genişletilmesinin ardından konuyu mahkemeye taşıyan davacı kararın ardından açıklamalarda bulundu.84 yaşındaki davacı, kararın ardından yaptığı açıklamada, davayı '50 yılı aşan bir adalet arayışı' olarak nitelendirdi. Jüri, üç günlük müzakerenin ardından önce 19,25 milyon dolar tazminata hükmetti, ardından ek olarak 40 milyon dolar cezai tazminat kararı verdi.Cosby'nin ilk 'cinsel saldırı suçlaması' değilCosby’nin avukatı karara itiraz edeceklerini açıkladı. Ünlü isim, daha önce kendisine yöneltilen çok sayıda cinsel saldırı suçlamasını reddederek ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savunmuştu. Cosby, bu davada ifade vermedi.Cosby, 2018 yılında başka bir cinsel saldırı davasında mahkum edilmiş ve yaklaşık üç yıl hapis yatmıştı. Ancak 2021’de üst mahkeme, savcılığın daha önce dava açılmayacağına dair verdiği sözün ihlal edildiği gerekçesiyle kararı bozarak Cosby’nin serbest bırakılmasına hükmetmişti.Öte yandan Cosby hakkında onlarca kadın benzer suçlamalarda bulunurken, 2022 yılında da Los Angeles’ta görülen başka bir sivil davada jüri, Cosby’nin 1975’te 16 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğuna hükmetmişti.Bill Cosby kimdir?Bill Cosby, 12 Temmuz 1937’de ABD’nin Philadelphia kentinde doğmuş Amerikalı komedyen, oyuncu ve yapımcıdır. 1960’lı yıllarda stand-up komediyle tanınmaya başlayan Cosby, televizyon kariyerinde önemli bir çıkış yakalayarak dönemin en popüler isimlerinden biri haline geldi. 1965-1968 yılları arasında yayımlanan “I Spy” dizisindeki rolüyle Emmy Ödülü kazanan ilk siyah başrol oyuncularından biri olan Cosby, asıl büyük başarısını 1984-1992 yılları arasında ekranlara gelen “The Cosby Show” ile elde etti. Bu dizi, ABD televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

