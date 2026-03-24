Askeri Stratejist Kemal Olçar: ABD’nin ‘İran ile görüşüyoruz’ sözleri kocaman bir yalan

“Bu savaşın seyri konusunda Trump’ın söylemleri çok etkili olmadığını değerlendiriyorum. Çok fazla ifadelerde bulunuyor. Kafasının içinde çok fazla oturtamadığı ifadeleri aktarmaya çalışıyor fakat bu da dünya kamuoyunda ve taraflar arasında kafa karışıklığına sebep oluyor. Son ifadesinde 15 noktada anlaşıldığını ve bir şekilde görüşmelere başlandığını hatta bu talebin İran tarafından geldiğini ifade ediyor. İran Meclis Başkanı, bu sözleri reddetti. Trump şu anda hangi durumda? ABD-İsrail gücü şu anda dağılmış durumda. Nerede hangi tür gemi ya da birliğin nerede olduğunu bilmeyecek durumdalar. Anlık yer değiştiriyor birlikler, gemiler... Bilgi akışında bir sıkıntı var gibi duruyor ama Trump’ın bildiği şu: Orada işler yolunda gitmiyor. İyi gitmediğini şuradan anlıyoruz. İran’ın misilleme kabiliyeti bitmediği gibi artarak devam ediyor, orantısız misilleme olmuş durumda. Hikayeyi yazamadılar, kara hikayesi de tutmadı. İran’ın karşı tedbirler aldıklarını gördüler. Kamuoyunda çok net paylaşıldı. Kamuoyu desteği İran’da çok düştü. İran harekatına çok derin anlam yüklemiyorlar. Trump yapmışsa doğrudur ifadesi bile ortadan kalktı. İsrail şirazeden iyice çıktı. İsrail gibi katil bir devlet ve onun mensupları, insanın aklına gelmeyecek katliam ve soykırımlar yapmaya başladılar. Ortalıkta bir savaş var, İran topraklarını savunuyor. Ordusu, muhafızları, liderlikleri varlığını sürdürüyor. Bir yerde Trump, yetkiliyle aklı selim rasyonel şekilde görüştük 15 noktada anlaşmalar yaptık 5 gün değerlendirme yapacağız sözleri kocaman taktir bir yalan. Neden 5 gün? Neden kesintisiz bir ateşkes ilan etmiyorsunuz? Çünkü sizin demir kubbeniz çöktü, ona mühimmat gerekiyor. 2 geminizden biri yandı diğeri hurdaya çıktı, askerleriniz perişan koşullarda... Zaman kazanmaya çalışıyorlar, bu tatik herkes tarafından biliniyor