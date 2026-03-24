https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/artankara-basliyor-45-ulkeden-sanatci-ankarada-bulusuyor-1104472460.html
ARTANKARA başlıyor: 45 ülkeden sanatçı Ankara’da buluşuyor
ARTANKARA başlıyor: 45 ülkeden sanatçı Ankara’da buluşuyor
Sputnik Türkiye
ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanatlar Fuarı'nın on ikincisi ATO Congresium'da kapılarını açıyor. 25-29 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T19:15+0300
2026-03-24T19:15+0300
2026-03-24T19:15+0300
ankara farki
radyo
sanat
artankara
kültür & sanat
ticaret bakanlığı
fuar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098088235_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_302ef8c8a16d3fb873b592beca83d6e4.jpg
25-29 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan fuar, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiriyor.ATİS Fuarcılık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, Radyo Sputnik’te yayınlanan 'İsmet Özçelik’le Ankara Farkı' programının konuğu oldu. Aygül, ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanatlar Fuarı kapsamında şu mesajları verdi:‘45 ülkeden sanatçılar katılıyor’Aygül, fuarda onlarca ülkeden sanatçının yer alacağını ve yüzlerce yabancı sanatçının da katılacağını söyledi. Fuarın hem içerik hem katılım açısından her yıl geliştiğini, bu yıl kalite bakımından en güçlü organizasyonun gerçekleştirileceğini vurgulayan Aygül, şunları söyledi:‘Fuarlar artık sadece ticaret değil, sektörün buluşma noktası’Çağdaş fuarların yalnızca alım-satım yapılan alanlar olmaktan çıktığını, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren kapsamlı platformlara dönüştüğünü belirten Aygül, şunları kaydetti:‘Yerel yönetimler sanatı desteklemeli’Aygül, belediyelerden iyi niyet görmelerine rağmen yeterli profesyonel destek alamadıklarını belirterek daha güçlü bir yerel katkı beklentisini dile getirdi. Ankara’nın kültür-sanat faaliyetlerinde daha etkin olması gerektiğini ifade eden Aygül, başkente yakışır bir altyapının oluşturulması çağrısında bulundu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098088235_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb816d12a237654156d872fadb2c9727.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
radyo, sanat, artankara, kültür & sanat, ticaret bakanlığı, fuar
radyo, sanat, artankara, kültür & sanat, ticaret bakanlığı, fuar
ARTANKARA başlıyor: 45 ülkeden sanatçı Ankara’da buluşuyor
ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanatlar Fuarı’nın on ikincisi ATO Congresium’da kapılarını açıyor. 25-29 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuar, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiriyor.
25-29 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan fuar, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiriyor.
ATİS Fuarcılık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, Radyo Sputnik’te yayınlanan 'İsmet Özçelik’le Ankara Farkı' programının konuğu oldu. Aygül, ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanatlar Fuarı kapsamında şu mesajları verdi:
‘45 ülkeden sanatçılar katılıyor’
Aygül, fuarda onlarca ülkeden sanatçının yer alacağını ve yüzlerce yabancı sanatçının da katılacağını söyledi. Fuarın hem içerik hem katılım açısından her yıl geliştiğini, bu yıl kalite bakımından en güçlü organizasyonun gerçekleştirileceğini vurgulayan Aygül, şunları söyledi:
“Fuar her sene üzerine koyarak büyüyor. Nitelik olarak da en iyi yılımız olacak. Özellikle yurt dışından, Ankara dışından da önemli galeriler geliyor. 30’a yakın farklı sektörden insanlar katılıyor. İtalya’dan, Rusya’dan, Fransa’dan, Almanya’dan katılan konuşmacılarımız var. 45 farklı ülkeden de sanatçılarımız var. Fiziksel olarak burada iki yüzün üzerinde yabancı sanatçımız da bizlerle birlikte olacak.”
‘Fuarlar artık sadece ticaret değil, sektörün buluşma noktası’
Çağdaş fuarların yalnızca alım-satım yapılan alanlar olmaktan çıktığını, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren kapsamlı platformlara dönüştüğünü belirten Aygül, şunları kaydetti:
“Fuarlar ticareti geliştirme faaliyetleridir. Ama çağdaş fuarlar artık yalnızca ürünlerin alınıp satılmadığı, sektörün birçok sorununun paylaşıldığı, iletişimin yoğunlaştığı, o sektörün öğretim üyesinden patent üreticisine, sağlayanına, hukukçusuna, iktisatçısına, bütün o sektörün aurasını aynı etkinlikte buluşturuyor. Bizim de galeriler ile koleksiyonerler, sanatseverler arasında kurduğumuz bağın üzerinden onlarca farklı konuda söyleşimiz var. Bu sene 33 farklı panel ve söyleşimiz; 34 tane de etkinliğimiz var. Bunlar, dinletiler ve konserler şeklinde olacak. Onun dışında 40’a aşkın atölye çalışmaları yer alacak. Bu iletişimi sağlayıp bu piyasanın gelişmesine, güçlenmesine, özellikle Türkiye’de komşu ve çevre ülkelerden bütün olumsuzluklara rağmen sanatın iyileştirici, paylaştırıcı gücü ile bir mesafe alabilirsek fuar başarılı oldu diyebiliriz.”
‘Yerel yönetimler sanatı desteklemeli’
Aygül, belediyelerden iyi niyet görmelerine rağmen yeterli profesyonel destek alamadıklarını belirterek daha güçlü bir yerel katkı beklentisini dile getirdi. Ankara’nın kültür-sanat faaliyetlerinde daha etkin olması gerektiğini ifade eden Aygül, başkente yakışır bir altyapının oluşturulması çağrısında bulundu:
“Bu yıl Ticaret Bakanlığı’mızın nitelikli prestijli fuarlar statüsünü kazandı. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığı’nın da katılımcılara yüzde 50’nin üzerinde bir desteği söz konusu. Bu desteği aldığı takdirde bu fuar çok farklı bir yere gelir diye düşünüyorum. Bir makine satışı gibi bir sanat eserinin satışından da ülkeye kazandırılan dövizden dolayı bu sektörün desteklenmesi lazım. Hem inovatif düşüncenin kaynağı hem de bir para getiren faaliyet olmasının yanında ülkenin itibarını da artıran bir olgu olduğu için desteklenmesi önemli ve değerli. Yerel yönetimlerimizin de desteklerini arkamızda hissetmek istiyoruz. Çünkü bilim, kültür, sanat devlet desteği olmadan yapılacak şeyler değil.
Belediyelerden destek göreceğiz diye umut ediyorum. Çünkü iyi niyet var ama herhangi bir profesyonel destek maalesef göremiyoruz. Eskişehir ve özellikle İstanbul’da kültür-sanat faaliyetleri yoğunlukta. Umuyoruz ki başkentimiz de Cumhuriyet ile birlikte başlayan kültür-sanat faaliyetlerini daha yoğunlaştırır; başkente yakışır altyapıyı oluştururuz.”