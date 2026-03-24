ARTANKARA başlıyor: 45 ülkeden sanatçı Ankara’da buluşuyor

“Bu yıl Ticaret Bakanlığı’mızın nitelikli prestijli fuarlar statüsünü kazandı. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığı’nın da katılımcılara yüzde 50’nin üzerinde bir desteği söz konusu. Bu desteği aldığı takdirde bu fuar çok farklı bir yere gelir diye düşünüyorum. Bir makine satışı gibi bir sanat eserinin satışından da ülkeye kazandırılan dövizden dolayı bu sektörün desteklenmesi lazım. Hem inovatif düşüncenin kaynağı hem de bir para getiren faaliyet olmasının yanında ülkenin itibarını da artıran bir olgu olduğu için desteklenmesi önemli ve değerli. Yerel yönetimlerimizin de desteklerini arkamızda hissetmek istiyoruz. Çünkü bilim, kültür, sanat devlet desteği olmadan yapılacak şeyler değil.

Belediyelerden destek göreceğiz diye umut ediyorum. Çünkü iyi niyet var ama herhangi bir profesyonel destek maalesef göremiyoruz. Eskişehir ve özellikle İstanbul’da kültür-sanat faaliyetleri yoğunlukta. Umuyoruz ki başkentimiz de Cumhuriyet ile birlikte başlayan kültür-sanat faaliyetlerini daha yoğunlaştırır; başkente yakışır altyapıyı oluştururuz.”