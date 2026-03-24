Almanya’da yerel seçimler: İki Türk aday belediye başkanı oldu
Almanya'nın Bavyera eyaletinde yapılan yerel seçimlerin ikinci turunda, Türk kökenli iki aday belediye başkanlığı görevine seçildi. 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T03:22+0300
Almanya'nın Bavyera eyaletinde yapılan yerel seçimlerde iki Türk kökenli aday belediye başkanlığını kazandı.22 Mart Pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerde ;
22 Mart Pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerde ;
23 bin nüfusa sahip Kitzingen'de Özgür Seçmenler Partisinin (Freie Waehler)
adayı 31 yaşındaki Enis Tiz
oyların yüzde 55.3'ünü almayı başararak Bavyera’nın en güçlü siyasi partisi olan Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU)
adayını geride bıraktı ve Kitzingen Belediye Başkanı oldu.
Münih'in güneyinde bulunan ve 65 bin nüfuslu Rosenheim'da da ise Sosyal Demokrat Partinin (SPD)
adayı 31 yaşındaki Abuzer Erdoğan
oyların yüzde 53.4’ünü alarak belediye başkanı seçildi.