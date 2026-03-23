‘Yapay zeka hedef listeleri oluşturuyor, otonom silahlar devrede’

“Şirketler çalışanların istifalarını hiç umursamıyor. Palantir’in ismi Yüzüklerin Efendisi’nde her tarafa bakan gözden geliyor. Bu Yüzüklerin Efendisi’ndeki iyilerin patlatmak istediği bir şeydir ancak onlar bunu şirket isimleri ve markaları olarak alıyorlar. Her şeyi görmek gibi bir vizyon belirlemişler kendilerine. Bunu 2017’den beri yapıyorlar. CIA, uçak şirketleri bunu kullanıyor. Palantir’i İngiltere’de sağlık sistemi kullandı. Bu işin içine ‘İnsanların öldürüleceği şey, insanların ölmemesi için kullanıldı’ diyerek girdiler. Palantir’in ortaklarından Alex Karp oldukça garip bir adam. Hükümet ‘Terörist ağları çökerteceğiz, suç örgütlerini takip edeceğiz’ diyor ve herkes buna ‘tamam’ diyor. Ancak kimse sivil ölümlerine dikkat etmiyor ve umurlarında da değil. Amerikan Savunma Bakanlığı Palantir öncesinde Google ile çalışıyordu. Google, insanların ölmesine vesile olan sistemleri kullanmak istemedi ve işin içinden çıktı. Bu boşluğu da Palantir doldurdu. Sonrasında Amerikan Savunma Bakanlığı yapay zeka aradı. Seçim yapmak ve karar vermek için doğru bir yapay zeka olan Anthropic’i kullanmaya karar verdiler. Anthropic çalışanları da insan ölümlerine karşı olduklarını söyledi. Trump da bunlara karşı saldırıya geçti ve devlet kurumlarından onları kaldıracaklarını söyledi. Anthropic’i oyunun dışına itti. Böyle olunca Amerika’da yeni bir tartışma başladı. Anthropic’in, olası nükleer füzelere karşı saldırıları engellemek için kullanıldığı ortaya çıktı. Bunu devlet kurumlarının dışına itince ‘Nükleer tesisler savunmasız kaldı’ söylentileri çıktı. Yani Anthropic sadece insan öldürmek için değil Amerika’yı korumak için de kullanılıyordu. Ancak Trump onu her yerden silmek isteyince ortada bir boşluk kaldı. Bu Amerika için bir fiyaskoya dönüştü. Bu şirketlerin her biri 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında para harcadılar sistemlerini geliştirmek için. Şu an batma ve yaşama arasındaki ince çizgideler. Bu yüzden herkes bir şekilde bir yerlerden para almak zorunda. Amerika’nın şu an en büyük para vericisi savunma ve askeri sistemleri. Anthropic geçtiğimiz günlerde tekrar değerlendirilmek istendi. Çünkü aç kalacaklar. Yaptıkları en küçük ihale 200 milyon dolar ile 400 milyon dolar arası değişiyor. Bunlar her şirket için çok büyük paralar. Open AI’ı gelişimiyle değerlendirmek lazım. Onlar ilk çıkışlarında kimseye hizmet vermeyeceklerini söyledi. Herkesin kendilerinden faydalanarak yapay zeka geliştireceğini belirttiler. Elon Musk gibi isimler de sponsor ve yatırımcı oldu. Daha sonra ise bu işten para kazanmak istediler. Open AI da kendisini Microsoft gibi Google gibi konumlandırdı. Open AI bu işe en fazla para yatıran şirketlerden biri. Bu parayı çıkartmak adına her şeye girişiyorlar. Open AI, Google’a yüzde 5-6 arasında pay kaybetti.”