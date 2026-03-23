BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye
Ömer Günel tutuklanmıştı: Kuşadası Belediye Başkan Vekili belli oldu
Ömer Günel tutuklanmıştı: Kuşadası Belediye Başkan Vekili belli oldu
Kuşadası Belediye Meclisi, 'rüşvet almak' suçlamasıyla tutuklanan Belediye Başkanı Ömer Günel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Başkan Vekilliği için... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, görevden uzaklaştırılmıştı.Kuşadası Belediye Meclisi, Başkan Vekilliği için bugün oylama yaptı. CHP'li Meclis Üyesi Tahsin Demirtaş, Başkan Vekili seçildi. Demirtaş, yapılan gizli oylamada 23 oy alırken, rakibi Tacettin Özden 3 oyda kaldı.
Ömer Günel tutuklanmıştı: Kuşadası Belediye Başkan Vekili belli oldu

17:30 23.03.2026 (güncellendi: 17:31 23.03.2026)
Kuşadası Belediye Meclisi, 'rüşvet almak' suçlamasıyla tutuklanan Belediye Başkanı Ömer Günel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Başkan Vekilliği için oylama yaptı. CHP'li Meclis Üyesi Tahsin Demirtaş, Başkan Vekili seçildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, görevden uzaklaştırılmıştı.
Kuşadası Belediye Meclisi, Başkan Vekilliği için bugün oylama yaptı. CHP'li Meclis Üyesi Tahsin Demirtaş, Başkan Vekili seçildi. Demirtaş, yapılan gizli oylamada 23 oy alırken, rakibi Tacettin Özden 3 oyda kaldı.
TÜRKİYE
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı
17 Mart, 22:00
