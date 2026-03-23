https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/mutlulugun-asil-kaynagi-insan-iliskileri--1104438027.html
Mutluluğun asıl kaynağı insan ilişkileri
Sputnik Türkiye
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Harvard Üniversitesi’nin mutluluk araştırmasına yönelik değerlendirmelerinde “Güçlü sosyal... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
radyo sputnik
radyo
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Harvard Üniversitesi’nin 1938 yılından bu yana sürdürdüğü en uzun süreli mutluluk araştırmasının sonuçlarına ilişkin konuştu.
Yüzlerce insanın hayatının çocukluktan yaşlılığa kadar takip edilerek insanları neyin mutlu ve sağlıklı yaptığını saptamayı hedefleyen araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Aslan, “Araştırma, iyi bir yaşamın temelinde zenginlik ya da başarıdan çok güçlü ilişkilerin yer aldığını ortaya koydu” dedi.
Mutluluğun para, kariyer ve başarı gibi etkenlerden ziyade insan ilişkileriyle yakından bağlantılı olduğunu aktaran Aslan, “Aile, arkadaş ve güven ilişkileri kuran insanlar daha mutlu. Güçlü sosyal ilişkileri olan insanlar daha uzun ve sağlıklı yaşıyor. Yalnızlık, sigara, alkol de sağlığa zararlı bulundu” ifadelerini kulandı.
'Mutlu insanların ortak özelliği güvenebilecekleri insanların olması'
“Araştırmaya göre ilişkilerin sayısı değil kalitesi önemli. Güvenli ve destekleyici evlilikler, arkadaşlıklar yaşlılıkta zihinsel sağlığı koruyor. Çok para kazanmak tek başına mutluluk getirmiyor. İnsanların yaşlılıktaki mutluluğunu belirleyen şey orta yaşta kurdukları ilişkiler. Tartışmalı ama güvenilir ilişkilerin yalnızlıktan daha iyi geldiği ortaya kondu. Mutlu insanların ortak özellikleri güvenebilecekleri insanların olması”