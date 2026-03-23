Genel Cerrahi Uzmanı anlattı: Kolon kanserinde neredeyiz?
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emre Balık oldu. 23.03.2026, Sputnik Türkiye
Koç Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emre Balık, Yeni Şeyler Rehberi programında gazeteci Serhat Ayan’ın konuğu oldu.Kolon kanserinde erken tanının önemine vurgu yapan ve kolonoskopiden korkmadan tarama yaptırılması gerektiğinin altını çizen Balık, şöyle konuştu:
Kolon kanserinde erken tanının önemine vurgu yapan ve kolonoskopiden korkmadan tarama yaptırılması gerektiğinin altını çizen Balık, şöyle konuştu:
“Kolon kanseri dünyada çok sık görülen bir kanser türü. Genel olarak baktığımızda ise üçüncü kanser. Kanser ölümlerinde ise ikinci sırada yer almakta. Ama erken tanıyla önlenebilecek bir hastalık. İleri aşamaları çok kötü sonuçlanıyor. Her yıl dünyada 2 milyonluk yeni vaka var ve her yıl 900 bin ölüm bekleniyor. Türkiye’de ise yıllık 18 bin ile 25 bin arasında yeni vaka bildiriliyor. Genellikle 50 yaş üstünde görülürken son yıllarda 50 yaş altında da görülmeye başlandı. Genç hastalarda tanı daha gecikmeli konuluyor. Toplumdaki yanlış bilgilendirme ve efsaneler nedeniyle tanı koymak gecikiyor. 15 yıldır her mart ayında elimizden geldiğince toplumu ve meslektaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ama maalesef bu konuda tüm dünyada olan direnci ülkemizde daha çok görüyoruz. 45 yaşında hiçbir sorunu olmayan bir bireyin de koşa koşa kolonoskopi yaptırması gerek. Bu olay daha çok batılı beslenme ve kentleşme ile ilgili bir olay. Maalesef genç nesilde bir obezite salgını var. Hareketsizlik çok fazla, liften fakir şekerden fazla diyetlerimiz var. Alkol kullanımının artması da etkili. Maalesef bunların tamamı kanserojen etki gösteriyor. Et yemeyin demiyoruz ama dengeli şekilde tüketilmeli. Gazlı içeceklerden uzak kalmak gerekiyor ve akdeniz usulü beslenmek gerekiyor”
Заголовок открываемого материала