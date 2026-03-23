Bir trafik cinayetinin anatomisi

“Kayseri’de okuyan ve son derece başarılı bir tıp öğrencisi olan Yaren, sınavı olduğu için bayramda ailesinin yanına gitmeyip ders çalışıyor. Gece 10’a kadar ders çalışıyorlar ve çıkıp evine doğru giderken arkadan bir otomobil son derece hızlı bir şekilde çarpıyor. 22 yaşındaki genç bir kadını ve başarılı bir tıp öğrencisini bu dünyadan koparıyor. Ortaya çıkan tabloda sürücünün alkollü olduğu görülüyor. Üstelik yasal sınırın 2 katından fazla. Yaren alkol bağımlılığıyla mücadele derneğinin çok aktif bir üyesi. Ve Yaren Mercan’ı alkollü bir sürücü hayattan koparıyor. Yaren’in babası da Jandarma’da trafik bölümünde görevli. Otomobil sürücüsü tutuklandı. Okulunu çok seven bir öğrenciydi. Bilinçli taksir ve olası kast tartışması şimdiden başladı. Ailesi olası kastla yargılanmasını istiyor. Bir fail eğer olası kastla ceza alırsa en az 20-25 yıl ceza alıyor.”