Bir trafik cinayetinin anatomisi
Bir trafik cinayetinin anatomisi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, alkollü sürücü tarafından hayattan koparılan 22 yaşındaki tıp öğrencisi... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-23T11:49+0300
2026-03-23T11:49+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
güçlü özgan
trafik kazası
alkollü sürücü
kayseri
Kayseri'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Mercan, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralandı. 22 yaşındaki genç kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mercan'ın cenazesinde tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şu ifadeleri kullandı:
kayseri
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, trafik kazası, alkollü sürücü, kayseri
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, trafik kazası, alkollü sürücü, kayseri

Bir trafik cinayetinin anatomisi

11:49 23.03.2026
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2026
Güçlü Özgan
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, alkollü sürücü tarafından hayattan koparılan 22 yaşındaki tıp öğrencisi Yaren oldu.
Kayseri'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Mercan, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralandı. 22 yaşındaki genç kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mercan'ın cenazesinde tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şu ifadeleri kullandı:
“Kayseri’de okuyan ve son derece başarılı bir tıp öğrencisi olan Yaren, sınavı olduğu için bayramda ailesinin yanına gitmeyip ders çalışıyor. Gece 10’a kadar ders çalışıyorlar ve çıkıp evine doğru giderken arkadan bir otomobil son derece hızlı bir şekilde çarpıyor. 22 yaşındaki genç bir kadını ve başarılı bir tıp öğrencisini bu dünyadan koparıyor. Ortaya çıkan tabloda sürücünün alkollü olduğu görülüyor. Üstelik yasal sınırın 2 katından fazla. Yaren alkol bağımlılığıyla mücadele derneğinin çok aktif bir üyesi. Ve Yaren Mercan’ı alkollü bir sürücü hayattan koparıyor. Yaren’in babası da Jandarma’da trafik bölümünde görevli. Otomobil sürücüsü tutuklandı. Okulunu çok seven bir öğrenciydi. Bilinçli taksir ve olası kast tartışması şimdiden başladı. Ailesi olası kastla yargılanmasını istiyor. Bir fail eğer olası kastla ceza alırsa en az 20-25 yıl ceza alıyor.”
Заголовок открываемого материала