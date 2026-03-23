Askeri Stratejist Kemal Olçar: “ABD köşeye sıkıştı, umarım son kozunu kullanmaz”

İran’a karşı bir saldırı planının olduğunu ancak bunun hangi koşullarda, nerede ne zaman başlayacağına dair sorularımız vardı. İran’a ABD ve İsrail tarafından bir kuşatma söz konusu. Diğer müttefikler pek katılmıyor gördüğümüz kadarıyla. Biraz daha Batı cephesinin ayrıştığını görüyoruz. İsrail’in uyguladığı bu yöntem, sivil, kadın, çocukları ve kundaktaki bebekleri de hedef alıyor. Dolayısıyla bölgede yarattığı kaygı ve gerilimi okumak zorunda kalıyoruz. İran cevap veriyor, misillemeler yapıyor, İsrail’i sarsacak çatışmalar da devam ediyor ancak çatışmada artık İran’ın ekonomik varlığını, petrol tesislerini hedef alan bir sürece geçiliyor. Burada da amaç belli. İran’ı çökertmek, İran’ın iç dinamiklerini harekete geçirmek ve muhalefet yapılarını iç savaşa sürüklemek. İran’ın neticede Irak’ta Suriye’de Lübnan’da etkisi var. Ortaya nasıl bir tablo çıkabilir ki İsrail buradan bir güvenlik kuşağı üretmeye çalışıyor. İsrail böyle bir kaotik alanda kendisini nasıl konumlandırıyor, hedefleri ve stratejileri ne bunu da hesap etmek gerekiyor. Taraftar cephe de olacak. İran karşıtlarıyla İran taraftarları cepheleri ortaya çıkacak. Çatışma alanı olarak giderek genişleme ihtimalini barındırıyor. Bunun Ankara’daki en büyük kaygısı mezhep çatışmasına çevirmek isteyen İsrail’in ortaya attığı atmosfere karşı önleyici tedbirler alınabilir mi neler yapılabilir, hangi hazırlıkları yapmak lazım soruları sanırım gündemdedir diye düşünüyorum.