Ali Çağatay: ‘Three Pillars’ stratejisinde Türkiye bölgesel sorumlu olarak öne çıkıyor

‘’Twin Pillars, Richard Nixon döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'yu iki büyük sütun üzerinden yönetme çabasıdır. Bir politika dökümanıdır. Three Pillars da bir politika dökümanıdır. Bu politika dökümanı der ki: Amerika Birleşik Devletleri genişletilmiş büyük Orta Doğu'yu, üç ayak üzerinden yönetecek. Ayağın bir tanesi Suudi Arabistan, Riyad. Öteki de Tel Aviv, İsrail ya da Kudüs. Amerika, Vietnam Savaşı’nda yaşadığı ağır deneyim nedeniyle benzer durumlarda çok daha temkinli hareket ediyor. Richard Nixon, o zaman da ikili sütün kurmuştu, dedi ki: Ben, Orta Doğu'yu iki tane ülke ile yöneteceğim. Bu ülkelerden bir tanesi Suudi Arabistan, öteki de İran. Suudi Arabistan Kralı da Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün söylediklerini yapıyordu. Ama bir gün oyun bozuldu. İmam Humeydi, Avrupa inisiyatifiyle İran'ın başına getirildi. Ve Şah rejimi çöktü. Twin Pillars’ı kuran Amerika Birleşik Devletleri, şimdi yeniden eline ateşe sokmadan, maşa kullanarak bölgeyi yönetmek istiyor. Bu bölgede olup biten her ne varsa Amerika'nın inisiyatifiyle yürümektedir. Fakat bu bölgenin sorumluları vardır. Mesela burada bir savaş olacaksa ve bu savaşta bir ülke yenilecekse, bu yenilecek olan ülkenin adı Amerika değildir. Yenilecek olan ülke Suudi Arabistan olabilir. Türkiye olabilir. Buna bakıyor. Ben yenilmedim havası yaratmak istiyor. Eğer o gün Vietnam Savaşı'ndan galip çıkmış olsaydı, bugün dünyada bambaşka bir tablo oluşacaktı.”