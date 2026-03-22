https://anlatilaninotesi.com.tr/20260322/yollarda-bayram-tatili-donusu-yogunlugu-kilometrelerce-arac-kuyrugu-olustu-1104410401.html

Yollarda bayram tatili dönüşü yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. 22.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-22T09:23+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104410623_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a0ecbd98dc1201f0e47e6be7aabe0e3.jpg

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, İzmir-Ankara kara yolunun Manisa'nın Turgutlu ilçesi geçişinde trafik yoğunluğu daha da arttı.Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşların ulaşımı dolayısıyla özellikle İzmir yönünde araç trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.Turgutlu geçişindeki bazı noktalarda araç kuyruğunun, yaklaşık 3 kilometreye ulaştığı gözlendi.İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergah boyunca denetimlerini sıkılaştırdı.Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.KırıkkaleUlaşımda 43 ilin geçiş noktasında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de öğle saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu gece yarısına kadar devam etti. Kırıkkale'de oluşan araç trafiği 40 kilometreyi aştı.Dönüş trafiği nedeniyle, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk oluştu.Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde artan yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.BoluOtoyolun İstanbul istikameti Gerede, Yeniçağa, Köroğlu Rampası ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde de akıcı yoğunluk oluştu.Öte yandan, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü, yoğunluğu artıracağı gerekçesiyle gıda ürünleri, ilaç, canlı hayvan, akaryakıt taşıyanlar hariç ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.Söz konusu araçlar Elmalık mevkisinden kent merkezindeki park alanlarına yönlendiriliyor.KocaeliKuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Kocaeli kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk yaşanıyor.Trafik, özellikle Anadolu Otoyolu'nun Gültepe mevkisi Bekirdere rampası ve Hatipköy kesiminde zaman zaman yavaşlayarak yoğunluğa neden oluyor.Otoyol jandarma ekipleri, sürücülere hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulunuyor.KırıkkaleRamazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.Bayram için memleketlerine gidenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de bayramın son gününde trafik yoğunluğunu artırdı.Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.Trafik polisleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.Trafik yoğunluğunun yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

