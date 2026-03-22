Yaşam standardı gelir düzeyi ile örtüşmeyenler dikkat: Maliye 16 bin 300 kişinin kapısını çalacak

Yaşam standardı gelir düzeyi ile örtüşmeyenler dikkat: Maliye 16 bin 300 kişinin kapısını çalacak

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), şirket ortağı olan, yüksek tutarlı lüks harcama yapan ancak buna uygun gelir bildirmeyen... 22.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-22T16:20+0300

2026-03-22T16:20+0300

2026-03-22T16:20+0300

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, VDK, yüksek gelir grubundaki mükelleflere ilişkin gözetim ve uyum programını sürdürüyor.Harcama kazanç dengesine bakılacakBu kapsamda, büyük ölçekli şirketlere ortak olan, 2025 yılında yüksek tutarlı lüks harcama yapan ancak herhangi bir gelir bildirmeyen veya bildirilen gelir harcamasıyla uyumsuz olan mükelleflere, tebligatta bulunarak onları görüşmeye çağıracak.Programın ilk aşamasında, büyük ölçekli anonim ve limited şirket ortağı olup şirketleri kar dağıtmamasına karşın lüks yaşam sürdüren, yaşam standardı ile gelir düzeyi birbiriyle örtüşmeyen, gelir vergisi beyanında bulunmayan veya beyanda bulunsa bile beyan ettiği gelir ile harcamalarında uyumsuzluk olan mükelleflere, odaklanıldı. Tespit edilen kişiler, mükellefiyet görevleri açısından uyarılacak.Gözetim programının bir diğer ayağında da herhangi bir şirket ortaklığı olmayan, buna karşın lüks araç, gayrimenkul, lüks saat, takı, çanta, lüks tatil, kombine maç bileti, loca, yüksek fiyatlı konserler, tekne, yat, kotra ile diğer lüks tüketim mallarının müşterileri arasında bulunan kişiler radara girdi. Analizlere göre, gelir düzeyi bu tüketimin kaynağını açıklayamayacak durumda olan mükellefler, vergisel yükümlülüklere karşı bilgilendirilecek.Harcama ve kazancı uyumlu olmayanlar incelenecekVDK, 2025 yılında başlattığı ilk Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı ile büyük ölçekli şirket ortağı olup 2023-2024 döneminde gelir vergisi beyannamesi vermemiş, potansiyel gelir ve harcama düzeyi ile vergi beyanları uyumsuz 10 bin mükellefi mercek altına almış, gözetim kapsamındaki mükellefler 15 milyar lira matrah artırımında bulunmuştu.Gözetim çalışması ve mükellef görüşmeleri sonunda, riskli bulunup bir eylemde bulunmayan mükelleflerin, incelemeleri de devam ediyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, hazine, vergi denetim kurulu