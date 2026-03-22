Meteoroloji’den yeni rapor geldi: Soğuk ve yağmur 7 gün daha etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, ülke geneli çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu...
2026-03-22T10:04+0300
Bahar ayları geldi ancak kapalı ve yağışlı hava ülkenin büyük bir bölümünde etkili olmayı sürdürüyor.Marmara’dan Güneydoğu’ya kadar uzanan geniş bir hat, çok bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisi altında. İstanbul özelinde ise gri gökyüzü ve "güneşsiz günler serisi" en az 1 hafta daha uzadı.Çok bulutlu ve yağışlı hava bekleniyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise yarın yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop ve Samsun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağış türleri bölgelere göre değişecekYağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yağışlar yer yer kuvvetli olacakYağışların, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Hatay, Adana, Mersin, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevreleri ile Gaziantep'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığı batıda artıyorHava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısı yapıldıYağışların, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Hatay, Adana, Mersin, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevreleri ile Gaziantep'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Çığ ve kar erimesi tehlikesi varDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
