RDIF Başkanı Dmitriev’den AB ve İngiltere’ye: Metabilişsel yöntemleri deneyin

RDIF Başkanı Dmitriev’den AB ve İngiltere’ye: Metabilişsel yöntemleri deneyin

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Avrupa Birliği ve İngiltere'deki karar alıcıları düşünce biçimlerini sorgulamaya çağırarak... 21.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-21T20:38+0300

2026-03-21T20:38+0300

2026-03-21T20:38+0300

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, AB ve İngiltere bürokratlarına, düşünsel hatalarını analiz edip düzeltmek için “metabilişsel yöntemlere başvurmalarını” tavsiye etti. Dmitriyev, Belçika’nın bu konuda örnek teşkil etmeye başladığını belirtti.Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te metakognisyon (metabiliş) kavramına ilişkin bir paylaşıma yaptığı yorumda, “Belki de AB ve İngiltere bürokratları metabilişsel yöntemleri denemeli? Kendi düşüncelerindeki hataları analiz edip düzeltmeli? Belçika örnek olmaya başlıyor” ifadelerini kullandı.Metakognisyon, kişinin kendi düşünme süreçleri üzerine düşünme ve onları değerlendirme yeteneği olarak tanımlanıyor ve uzmanlar tarafından “zekanın en üst düzeyi” şeklinde nitelendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-avrupada-giderek-rusya-ile-diyalog-gerekliligine-dogru-bir-egilim-1104398893.html

i̇ngiltere

kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), avrupa birliği, i̇ngiltere, bürokrat, avrupa